Seniorenbeirat fehlen noch Mitglieder

Julia Lehmann

Britz (MOZ) Etwa die Hälfte der Einwohner im Amtsgebiet Britz-Chorin-Oderberg sind Senioren, schätzt Amtsdirektor Jörg Matthes. Sie bilden also die stärkste Interessengruppe. Auch im Sozialbeirat des Amts waren Belange der Senioren stets am meisten vertreten. Aus diesem Grund haben die Mitglieder des Amtsausschusses jüngst den Sozialbeirat in einen Seniorenbeirat umfunktioniert. In der vergangenen Woche waren dann auch die Mitglieder per Beschluss festgelegt worden.

Für das Gremium sind durchaus zahlreiche Plätze vorgesehen. Aus jedem Ortsteil soll es zwei Vertreter geben, also insgesamt 30. Bislang konnten aber nicht alle besetzt werden. Aus Liepe, Parstein, Stolzenhagen und Brodowin fehlt je ein Mitglied. In Niederfinow, Senftenhütte und Lunow haben sich bislang noch gar keine Vertreter gefunden. Sobald es dort Interessenten gibt, sollen sie in regelmäßigen Abständen per Beschluss bestimmt werden. Den Vorsitz wird Gisela Drechsler-Wiese aus Chorin übernehmen. Mit jeder neuen Wahlperiode soll auch ein neuer Seniorenbeirat bestimmt werden.

Eigentlich war der Sozialbeirat als Interessenvertreter der Jugend gedacht. "Nach all den Jahren war es uns nicht gelungen, die Jugend einzubeziehen", sagt Jörg Matthes. Stattdessen stieg die Dominanz der Senioren im Beirat. Um sie angemessen zu betreuen, fand nun also die Umwidmung statt.

Für Jörg Matthes ergebe sich daraus die Aufgabe, nach einer Möglichkeit zu suchen, Jugendlichen trotzdem eine Stimme zu geben. Er ist aber davon überzeugt, dass eine beratende Gruppe entsprechend kommunalpolitischer Vorgaben und den damit einhergehenden Sitzungsabläufen nicht geeignet ist für junge Menschen. Beiräte für andere soziale Gruppen einzurichten, sei nicht geplant, so der Amtsdirektor. Bürger können sich weiterhin mit ihren Anliegen an die bestehenden Gremien wenden.