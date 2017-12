dpa

Storkow (dpa) Mit sechs Tonnen Eiern auf der Ladefläche ist ein Lastwagen in Ostbrandenburg in einen Graben gerutscht.

Der 26 Jahre alte Fahrer wurde am Montag verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Warum der Lastwagen am Vormittag auf einer Landstraße bei Storkow (Oder-Spree) in den Graben rutschte, blieb unklar. Für die Bergung musste ein Kran angefordert werden. Ob die gesamte Fracht zu Bruch ging, konnten Polizei und Feuerwehr nicht sagen. Der Sachschaden wurde auf rund 50 000 Euro geschätzt.