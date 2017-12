Othmar Nickel will Landrat werden

Hans Still

Bernau (MOZ) Der Bernauer Schulleiter Othmar Nickel will für die CDU die Barnimer Landratswahl gewinnen. Der 56-Jährige wurde am Sonnabend vom Vorstand der Barnimer CDU als Kandidat nominiert und stellt sich voraussichtlich am 15. April 2018 zur Wahl.

Die CDU hat sich die Wahl nicht leichtgemacht: Bis zum 8. Dezember waren alle Ortsverbände aufgefordert, einen geeigneten Kandidaten aus ihren Reihe zu benennen. Die Bernauer Christdemokraten schlugen Othmar Nickel vor, ihre Wandlitzer Parteifreunde schickten mit Olaf Berlin den CDU-Fraktionschef der Wandlitzer Gemeindevertretung ins Rennen. "In geheimer Wahl entfielen zehn Stimmen auf Othmar Nickel, Olaf Berlin bekam sieben Stimmen", bestätigte der Barnimer CDU-Vorsitzende Danko Jur am Montag gegenüber der MOZ und zeigte sich sehr froh darüber, die Auswahl zwischen zwei "kompetenten und erfahrenen Kandidaten" vornehmen zu können.

Ob Nickel damit der Kandidat der Barnimer Christdemokraten wird, bleibt dennoch abzuwarten. Am 13. Januar kommt die CDU in Blumberg zur Kreismitgliederversammlung zusammen - dort könnte es weitere Interessenten geben, die sich spontan zur Wahl stellen wollen. "Auch das wäre möglich, wobei der Kandidat des Parteivorstandes nun feststeht", reagiert Jur auf diese Möglichkeit.

Für den 56-jährigen Nickel beginnt damit ein Abenteuer, das selbst nach über 20 Jahren aktiver Kommunalpolitik mit Aufregung und Spannung verbunden ist. "Ich bin Sportler. Wenn ich auf den Platz gehe, will ich gewinnen", gibt der Schulleiter der Tobias-Seiler-Oberschule unumwunden zu.

Immerhin verweist er auf die politische Arbeit der CDU, die neben mehreren Bürgerbewegungen vehement für den Erhalt des Landkreises Barnim und damit gegen die Kreisgebietsreform angetreten ist. "Das können wir für uns in Anspruch nehmen, gemeinsam mit anderen haben wir den Barnim gerettet. Und wir wollen auch künftig dafür stehen, dass Kreisstrukturen überschaubar bleiben müssen", sagte Nickel am Montag und fügt schon mal eine Schlagzeile an, die bis zum April sicher noch öfter zu hören sein wird. "Barnim erhalten, Barnim gestalten", postuliert er.

Seine möglichen Wahlkampfthemen überraschen nicht wirklich. Natürlich will der Schulleiter die Bildung im Landkreis forcieren. Auch geht es ihm um einen Ausgleich zwischen dem berlinnahen Regionen und den ländlichen Bereichen des Landkreises. "Der Zusammenhalt in einem Landkreis ist wichtig", bestätigt Othmar Nickel. Zugleich verweist er aber auf die Kreismitgliederversammlung im Januar. "Dort werden alle Mitglieder an unseren Wahlkampfthemen mitarbeiten."

Parteichef Jur reagierte mit der Stellungnahme: "Wir haben mit Othmar Nickel einen hervorragenden Kandidaten, der aufgrund seiner kommunalpolitischen Erfahrung auf Stadt- und Kreisebene und seines beruflichen Hintergrundes als erfolgreicher Schuldirektor unseren Landkreis sehr genau kennt. Ich bin mir sicher, dass unsere Mitglieder Othmar Nickel ebenso unterstützen werden und wir mit Geschlossenheit in den anstehenden Landratswahlkampf gehen können."

Damit liegt im Kampf um das Landratsamt der dritte Hut im Ring. Aus der SPD hatte sich zuerst der Bürgermeister von Panketal, Rainer Fornell, als erster Bewerber sein Interesse an der Nachfolge von Landrat Bodo Ihrke (SPD) bekundet. Er ist als Panketaler Verwaltungschef ausgewiesener Behördenexperte und zudem namhafter Kommunalpolitiker in der SPD. Mit dem Kreistagsabgeordneten und stellvertretenden Unterbezirksvorsitzenden der SPD, Martin Ehlers, bekundete ein zweiter SPD-Mann sein Interesse. Die Linken wollen zuerst Inhalte und dann über Köpfe diskutieren.