Schwätzchen mit alten Kameraden

Gratulation zum runden Geburtstag: Der Vorsitzende des Uckermärkischen Feuerwehrverbandes Angermünde, Lutz Timm (r.) überreichte den Jubilaren ein Präsent, unter anderem an Klaus-Dieter Bode (l.), der in diesem Jahr 80 Jahre alt wurde. © Foto: MOZ/Kerstin Unger

Kerstin Unger

Günterberg (MOZ) Die Angermünder Feuerwehrführung kümmert sich nicht nur um die Nachwuchswerbung. Sie vergisst auch ihre Veteranen nicht. Immer zum Jahresende lädt sie die Alters- und Ehrenabteilung zum gemütlichen Beisammensein im Saal der Gaststätte Günterberg ein.

Der Zusammenhalt der Feuerwehrleute ist auch nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst noch groß. Die Zusammenkunft im Advent bietet die Gelegenheit zu einem Schwätzchen mit den alten Kameraden. Außerdem erfahren sie, was es Neues gibt. Seit fast 20 Jahren findet dieses Treffen der Angermünder Alters- und Ehrenabteilung in Kooperation mit dem Uckermärkischen Feuerwehrverband Angermünde statt, seit 2004 mit allen Ortswehren. Neu in der Runde war diesmal Rainer Kallenbach in der Funktion als Sprecher der Alters- und Ehrenabteilung.

Stadtbrandmeister Jürgen Duckert begrüßte auch den Angermünder Bürgermeister Frederik Bewer, der sich darauf freute, mit den Gästen ins Gespräch zu kommen.

Während diese schon das erste Bier genießen konnten, berichtete der Verbandsvorsitzende Lutz Timm, was ihre Nachfolger in den Zügen und Ortswehren in diesem Jahr geleistet haben und was so passiert ist. Im Februar wurde in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister das Projekt "FeuerwEhrensache" zum Ehrenamt in der Feuerwehr gestartet, das die Mitglieder beflügeln und noch mehr wertschätzen soll. Die engere Zusammenarbeit mit dem Landrat sei angekurbelt worden. Sehr viel wurde im Sommer geleistet, zum Beispiel beim Stadtfeuerwehrtag und bei Amtsfeuerwehrtagen. Ein Höhepunkt war wieder das Zeltlager in Brüssow im Juli mit rund 300 Teilnehmern.

Im nächsten Jahr sollen alle traditionellen Veranstaltungen wieder durchgeführt werden. Auf Anregung von Patrick Richter vom Verein Feuerwehrhistorik Kunow soll es am 23. Juni das erste brandenburgische Treffen historischer Feuerwehrtechnik in Kunow geben, das künftig alle zwei bis drei Jahre in wechselnden Orten stattfinden wird. Ein persönliches Ziel hat Lutz Timm auch. Er möchte eine Landesmeisterschaft im Jugendbereich in die Region holen.

Stadtbrandmeister Jürgen Duckert berichtete anschließend über das Einsatzgeschehen der Angermünder Feuerwehr. Bis zum 6. Dezember habe es 220 Einsätze gegeben, allein 59 während des Sturmgeschehens im Oktober. Hier waren alle Ortsteile außer Bölkendorf betroffen. Er berichtete über die Probleme der Landesfeuerwehrschule, die dringend Ausbilder sucht. "Wir bekommen nächsten Jahr nur vier Lehrgänge für Gruppenführer und bräuchten acht", sagte er. "Die Schule ist nicht in der Lage, den Bedarf zu decken. Das ist schwierig für den Nachwuchs."

Wilmersdorf, so erzählte Jürgen Duckert, brauche ein neues Feuerwehrhaus. "Mit Schleuse zum Umkleiden zwischen den Einsätzen." Wegen der vielen Schadstoffe, die bei Wohnungs- oder Industriebränden mittlerweile freigesetzt würden, dürften sie nur einmal getragen werden.

Bei dem Treffen in Günterberg gab es wie immer auch Ehrungen zu Jubiläen. Ein kleines Präsent zum 65. Geburtstag bekamen Gerd Neubrand, Dieter Adam, Heinz Müller und Klaus-Dieter Stendel. Gratulationen gab es auch für Wilfried Westphal zum 75. Geburtstag sowie für Joachim Hanosch und Klaus-Dieter Bode, die in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag feiern konnten.