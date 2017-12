Sieben Holz fehlen zum zweiten Rang

Frank Pabst

Eberswalde (RA) Lediglich sieben Holz fehlten der Bundesliga-Reserve des BBC 91 Neuruppin am Sonnabend beim fünften Turnier der 2. Landesklasse zu einer besseren Platzierung. Auf der Kegelsportanlage im Eberswalder Westend belegten die Fontanestädter hinter den Gastgebern, dem SV Glienicke/Nordbahn und vor der SG Askania Kablow den dritten Rang. In der Gesamtwertung hat sich das Feld im Kampf um den Staffelsieg wieder zusammen geschoben. Gleich drei Mannschaften führen die Tabelle mit jeweils 13 Punkten an.

Im fünften Saisonturnier hatte der BBC II mit Aufstellungsproblemen zu kämpfen. Torsten Neumann fehlte arbeitsbedingt und Karsten Blumenthal musste seinen Einsatz kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen absagen. Mit Tom Stach stand ein Kegler aus der Nachwuchsabteilung parat. In die Startposition rückte dieses Mal Marc Pöthke. Über die gesamten 120 Würfe konnte er seine Nervosität kaum abstreifen. Am Ende standen magere 849 Holz im Wettkampfbuch. Eberswalde übernahm durch Peter Jakobey mit 894Holz die Führung. Auch René Drewes aus Glienicke überzeugte (883). In Runde zwei der erste Lichtblick für den BBC: Karsten Rosenberg legte 892 Kegel auf die Seite und musste nur dem Eberswalder Tim Eggebrecht (902) den Vortritt lassen.

In den folgenden beiden Runden änderten sich die Abstände zwischen den Mannschaften nur unwesentlich. Für den BBC hatten Tom Stach 867 und Michael Teßmann 880 Kegel in die Waagerechten versetzt. Der erfolgreichste Holzsammler war Aiko Fleischer aus Eberswalde mit 888 Zählern. Im vorletzten Block haute der wieder erstarkte Bernd Klatt für die Neuruppiner einen raus. Mit dem Tagesbestwert von 915 Holz brachte er den BBC in der Wertung nach vorn. Auch der Eberswalder Axel Völter hatte mit 905 die 900-Holz-Grenze durchbrochen und die Hausherren endgültig auf Siegkurs gekegelt.

Das Hauptaugenmerk lag im letzten Durchgang auf den Kampf um Platz zwei zwischen Glienicke/Nordbahn und Neuruppin. Frank Pabst, nach sechswöchiger Verletzungspause erstmals wieder im Einsatz, hatte das Duell mit zwei Holz Rückstand aufgenommen. Zwischenzeitlich war er vorbei, doch am Ende behielt Detlef Glyz mit 897:892 Holz die Oberhand. Für Eberswalde beendete Philipp Daht das Turnier mit dem zweitbesten Turnierresultat von 908 Holz. Für die Viertplatzierten Kegler aus Kablow war Florian Schröder mit 886 der beste Holzsammler.