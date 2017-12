Mehr Beete und Wege sollen die Anlage erlebbar machen

Thomas Pilz

Himmelpfort (GZ) Noch einmal Anlauf nimmt die Stadt Fürstenberg, den Himmelpforter Klosterkräutergarten nachhaltig aufzuwerten. Bereits für dieses Jahr waren Mittel in den Haushalt eingestellt worden. Richtig zur Sache geht es aber voraussichtlich 2018.

Dann wollen sich die Verantwortlichen anschicken, das gesamte Ensemble neu zu planen, wie Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) jüngst im Ortsbeirat des Weihnachtsdorfes ankündigte. Vergangene Woche berieten die Mitglieder des Bauausschusses das Thema, am kommenden Donnerstag werden die Stadtverordneten voraussichtlich einen entsprechenden Beschluss fassen. 120 000 Euro waren bereits in den Etat 2017 eingestellt worden - in dieser Summe enthalten waren 30 000 Euro, die den Eigenanteil darstellen, um sobald wie möglich an die restlichen 90 000 Euro aus dem Leader-Programm der Europäischen Union zu gelangen. Wobei den Garten nach wie vor Ökosolar Dannenwalde betreibt. "Wir haben das Areal seinerzeit von der Kirche gepachtet, sind also auch künftig nach unserer Überzeugung ein Kooperationspartner für die Kommune", erklärte Isabel Glase von Ökosolar am Montag.

Bauamtsleiterin Sylvia Jandt betonte, dass es bei dem Beschluss am Donnerstag um ein wichtiges Vorhaben gehe im Rahmen der Bemühungen, das gesamte Ensemble an der Schleuse in Himmelpfort aufzuwerten, den Klosterplatz, das Brauhaus und das Weihnachtshaus inklusive. "Immerhin befindet sich der Garten direkt gegenüber des Brauhauses, also sollte er auch ebenso anspruchsvoll gestaltet werden", merkte Sylvia Jandt an. Das fange schon bei der Einfriedung an. Die Frage stelle sich, ob Maschendraht, ein Jägerzaun oder gar eine Mauer in Frage kommen. Abgesehen davon soll auch der hintere Teil des Grundstückes, dort wo sich noch große Beete und Nebengelasse befinden, in die Planung einbezogen werden. "Klar ist aber jetzt schon, dass eine neue Hütte nicht errichtet werden soll", erklärte Jandt. Kernstück des Vorhabens soll nach den Worten von Philipp die Schaffung und Aufwertung von Beeten sein. "Beete und Wege sollen künftig klar voneinander getrennt werden", erläuterte Sylvia Jandt. Man gehe davon aus, dass das Wegenetz von einer "mittig befindlichen Achse" aus angelegt wird. Eine stärkere Symmetrie des Wegenetzes sollte gewährleistet werden, wobei Stahlbänder, die an den Rändern der Wege eingebaut werden, gleichsam als Bankette dienen, damit nichts in den Weg hinein wuchert. "Man kann sich das so vorstellen wie im Stadtpark Fürstenberg", auch was den Ausbau-Charakter der Wege betrifft, erläuterte die Amtsleiterin.

Vor allem aber soll die Barriefreiheit künftig gewährleistet werden, damit auch Rolli-Fahrer in den Genuss eines Besuches des Kräutergartens kommen können. Zum Beispiel seien Hochbeete vorstellbar, die den Rolli-Fahrern die Möglichkeit geben, mit den Gewächsen direkt einen sinnlichen Kontakt aufzunehmen.

Philipp hatte gegenüber den Himmelpfortern nochmals bekräftigt, dass es das gesamte Projekt "Klosterkräutergarten" wert sei, nicht einfach fallen gelassen zu werden. Er erinnerte an die vielen Fördermittel, auch zur Arbeitsbeschaffung, die in den vergangenen 20 Jahren in das Areal investiert wurden. Immerhin bewirtschaftet Ökosolar das Anwesen schon seit 1998. Zugleich machte der Bürgermeister aber klar, dass die Frage einer künftigen Betreiberschaft abschließend noch nicht geklärt sei. Dies bekräftigte auch Margit Nitschke, die das Projekt in der Stadtverwaltung begleitet. Nach ihren Worten hänge eine künftige Betreiberschaft von den Konzepten der Akteure ab. "Wir reden selbstverständlich auch mit Ökosolar", betonte sie. Aber im Mittelpunkt müsse eine langfristige Wirtschaftlichkeit sein.