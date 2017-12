Zeitungszusteller - ein Job für Frühaufsteher

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Bei Wind und Wetter, Sonne, Regen und Schnee sind sie im Einsatz: die Zeitungszusteller der MOZ. Am Montag trafen sich mehr als 100 von ihnen zur Weihnachtsfeier des Pressezustellservices in Schwedt.

Im Camp sind Weihnachtsbäume geschmückt. Die Kaffeetafel ist festlich gedeckt. Auf den Tischen stehen bunte Teller und Geschenktüten. Udo Gärtner, Geschäftsführer der Zustellgesellschaften im Verbreitungsgebiet der Märkischen Oderzeitung und der Zustell-Chef vor Ort, Stefan Schultze, heißen die Zusteller herzlich willkommen und feiern nach Feierabend mit ihren wichtigsten Leuten, wollen Dankeschön sagen für ihre Arbeit und ihre Treue.

Insgesamt 184 Zusteller tragen jeden Morgen die Märkische Oderzeitung in der Uckermark aus. Sie stecken auch den Märkischen Markt und den Märkischen Sonntag in die Briefkästen. Alles Blätter aus dem Märkischen Medienhaus. Die wichtigste Botschaft von Udo Gärtner und Stefan Schultze an die Frauen und Männer vor Weihnachten lautet: "Sie gehören zum Kostbarsten, was unser Verlagshaus zu bieten hat. Sie bringen unsere Produkte zu den Lesern. Redakteure können noch so viel und so gut schreiben, Berater die besten Anzeigen verkaufen, wenn die Zeitung morgens nicht beim Leser im Briefkasten steckt, ist alles vergebens."

Lange vor Tau und Tag beginnt der Arbeitstag eines Zustellers von Montag bis Sonnabend. 52 Wochen im Jahr, minus ein paar Urlaubswochen. An seinem speziellen Abladepunkt holt er seine Zeitungen ab, um sie in die Briefkästen seines Zustellbezirkes zu bringen. Wenn die Zeitungen pünktlich ankommen und Wind und Wetter oder Hunde und andere Hindernisse es nicht verhindern, dann sollte die Zeitung spätestens zwischen 6 und 6.30 Uhr im Briefkasten stecken. Oft früher. Stefan Schultze berichtet: "In unseren Reihen sind viele Vorruheständler, die uns helfen, dass die Leser ihre Zeitungen zum Frühstück lesen können. Sie müssen täglich mit unbefestigten Straßen, fehlenden Hausbeleuchtungen, zu kleinen Briefkästen, immer dickeren Zeitungen und auch ihre Grundstücke verteidigenden, manchmal aggressiven Hunden zurecht kommen." Warum sind am Montag mancherorts Zeitungen erst spät ausgeliefert worden? Klare und ehrliche Auskunft von Stefan Schultze "Zustellfahrzeuge sind witterungsbedingt erst gegen 4.30 Uhr angekommen, dadurch hat sich die Auslieferung verspätet. Unsere Zusteller haben hart gearbeitet, um die MOZ dennoch so schnell wie möglich in die Briefkästen zu stecken. Sie haben sich diese Weihnachtsfeier nach der heutigen Anstrengung doppelt verdient!"

Die Zusteller sitzen am Montagnachmittag an langen Tafeln, trinken Kaffee, essen, plaudern. Warum wird man Zusteller? Sabine Mächler ist Zustellerin der ersten MOZ-Stunde in Schwedt. Sie sagt: "Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ich bin gern an der frischen Luft unterwegs und bessere mir so meine Kasse auf." Manchmal wünscht sie sich alte Zeiten zurück. Da sei "öfter mal Danke gesagt worden und einmal, da lag sogar ein Blumenstrauß für sie im Briefkasten. Einfach so." Darüber habe sie sich damals "wahnsinnig gefreut".

Ingrid Zimmermann trägt wie ihr Lebensgefährte Ralf Beiser seit etwa zehn Jahren Zeitungen aus. "Mit dem Nebenjob verdienen wir uns ein Zubrot. Seit Einführung des Mindestlohns wird besser bezahlt. Wir sind Frühaufsteher. Und wenn die Arbeit vorüber ist, ist noch eine ganze Menge vom Tag für uns übrig."

Ute Kuck kennen die MOZ-Leser in Dobberzin. Sie springt aber auch anderenorts als Urlaubsvertretung ein. Cornelia Wilke ist mit Leib und Leben und mit viel Liebe Zustellerin. "Ich scheue mich vor keiner Arbeit. Ein Lächeln morgens kommt immer zurück", sagt sie

Tim Otto ist mit seiner Mutter unterwegs. Als beide eines Tages morgens ein Portmonee auf dem Zustellweg fanden, brachten sie es dem Verlierer zurück. "Wir bekamen von ihm Finderlohn." Tim hat am 14. Dezember Geburtstag.

Vielleicht ein guter Tag für eine Dankeschönkarte.