Und als Sahnehäubchen zum Konzert fiel Schnee

Dietmar Stehr

Neuruppin (RA) Das festliche Advent-Konzert mit den Neuruppiner Chören gehört nun schon seit zehn Jahren für viele Ruppiner zur gern besuchten Veranstaltung in der Vorweihnachtszeit. So war es nicht verwunderlich, dass die Sitzplätze in der Pfarrkirche auch dieses Jahr am späten Sonntagnachmittag restlos besetzt waren. Denn viele Neuruppiner wollten mit der Chorgala "Fröhliche Weihnacht überall" dem zweiten Advent den krönenden Abschluss geben.

Die singenden Botschafter aus dem Ruppiner Land erfreuten mit ihren Liedern mindestens drei Generationen. Die ältesten Besucher waren beim Intonieren der altbekannten Weihnachtslieder immer noch am textsichersten, denn alle vier Chorleiter hatten auch ein Lied zum Mitsingen für das Publikum parat.

Mitwirkende bei der Advent-Gala waren der Kammerchor der Evangelischen Schule Neuruppin unter Leitung von Annett Voge, der Möhringchor Alt Ruppin unter Leitung von Armin Jungbluth, der Märkische Jugendchor des Karl-Friedrich-Schinkel-Gymnasiums Neuruppin unter Leitung von Ulrike Schubach sowie der Neuruppiner A-cappella-Chor unter Leitung von Prof. Hans-Peter Schurz.

Das Bläserquintett 2001 der Kreismusikschule Neuruppin unter Leitung von Harald Bölk eröffnete die Advent-Gala von der Empore aus mit "Trumpet Tune and Ayre" von Henry Purcell (1659 bis 1695) nach einer Bearbeitung von Walter Barnes. Moderatorin Annely Fiebelkorn sorgte mit kleinen Advents-, Winter- und Weihnachtsgeschichten für die Überleitungen beim Chorwechsel.

Mit bis zu sieben stimmungsvollen, besinnlichen Liedern trugen die Chöre zum Gelingen der zehnten Advent-Chorgala bei. Zu hören waren traditionelles, volkstümliches, geistliches und internationales Liedgut. Zum Finale sangen alle vier Chöre von der Bühne und von der Empore gemeinsam noch "Jingle Bells", "Horch von allen Türmen" und mit dem Publikum zusammen "Fröhliche Weihnacht überall".

Mit stehenden Ovationen bedankte sich das Publikum für diese besinnlichen Stunden am zweiten Advent. Am Ausgang sah man viele fröhliche Gesichter und hörte lobende Worte über das Programm der diesjährigen Advent-Chorgala. Zum Chorgesang in der Pfarrkirche fielen draußen, wie auf Bestellung, die Schneeflocken über Neuruppin.

Das nächste Chorerlebnis können die Ruppiner und ihre Gäste am 23. Dezember erleben. Dann bringt der A-cappella Chor gemeinsam mit Sängerinnen und Sängern des Märkischen Jugendchores und des Landesjugendchores Brandenburg die Kantaten eins bis drei von Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium zur Aufführung. Das Konzert beginnt um 17Uhr. Karten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen, unter 03391 506052 oder aber an der Abendkasse erhältlich.