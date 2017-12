Platzverweise in der Diskussion

Matthias Haack

Prignitz/Ruppin (RA) Sechsmal Rot im ersten Teil der Kreisliga-Saison. Das ist ein Wert, der durchaus für die 72 Punktspiele als vertretbar hingenommen werden kann. Jedoch riss eine Welle von drei Roten innerhalb von Sekunden am Sonntag die Karten-Statistik in den Keller.

Einer der beiden Protzener Platzverweise der Begegnung mit Blau-Weiß Rheinsberg sei vertretbar, analysierte Trainer Christoph Röhr, der andere aber auf keinen Fall. "Gelb-Rot für Timo, das geht in Ordnung." Aber glatt Rot für Domenic Biemann entbehre jeder Grundlage. Der in der Schweiz arbeitende Protzener, der das Geschehene überliefert bekam, schätzt den angeblichen Sprung von Domenic Biemann auf den Rücken des Gegenspielers (RA basierend auf dem Situationsbericht des Schiris in der Montagausgabe) als absurd an. "Domenic ist ein Vorzeigesportler." Laut Röhr sei Biemann aus dem Sturmzentrum zum sich bildenden Rudel dazugelaufen und wollte seinen Mitspieler Christian Berger nur wegziehen. Stattdessen kam noch Christian Staffelt dazu und habe wiederum Biemann weggestoßen.

"So weit muss es gar nicht kommen", sieht Trainer Toni Zubke Mitschuld beim Schiri. "Reagiert er schon früher richtig, dann ist Feuer aus der Partie genommen." Er spricht eine Szene an, in der "Enrico Bader zwar gefoult hatte. Er wurde aber im Anschluss ...

