Weihnachtsmarkt der Dorfgemeinschaft soll Tradition werden

Jürgen Rammelt

Altlüdersdorf (GZ) Der Weihnachtsmarkt in Altlüdersdorf soll zur Tradition werden. Zumindest freute sich Ortsvorsteherin Heike Holtfeuer beim Auftakt am Sonntag, dass die Veranstaltung von den Einwohnern so gut angenommen wurde. Bereits Mitte des Jahres war bei einigen im Ort die Idee entstanden, einen Markt in der Adventszeit zu veranstalten. Die Ortsvorsteherin nannte vor allem die "Dorfgemeinschaft". Unter dieser Bezeichnung haben sich einige aktive Bürger zusammengefunden, die etwas bewegen möchten. Bereits bei den ersten Vorgesprächen wurden Vorschläge unterbreitet, was alles möglich wäre.

Und so konnten die Erwachsenen an den zahlreichen Ständen am Sonntag vor und im Altlüdersdorfer Sport- und Gemeindezentrum etwa auf die Suche nach einem Weihnachtsgeschenk gehen. Währenddessen ließen sich die jüngsten Festbesucher von Susann Wosnek und Anne Hoheisel mittels Schminke in Prinzessinnen, Märchenfeen und andere Fantasiefiguren verwandeln. Aber auch der Basteltisch war dicht umlagert. In einem Raum des Zentrums wurde ein Märchenfilm gezeigt, den sich viele der Kinder nicht entgehen ließen. Die Attraktion waren allerdings die Ponys der Little-King-Ranch aus Ribbeck, auf denen die Kinder reiten durften. Wer es lieber motorisiert mochte, der konnte als Beifahrer in einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr eine Runde durch den Ort drehen.

Auch die anderen Angebote waren vielseitig. So gab es am Stand der "Herbstler", wie sich die zwölf Rentnerfrauen nennen, die sich einmal im Monat treffen, allerlei Strickwaren, Selbstgebasteltes und auch Trödel. Der Stand der Dorfgemeinschaft lockte derweil mit frischen Waffeln, Zuckerwatte, Kakao und anderen Getränken. Und wer leckeren Kuchen probieren wollte, der wurde am Stand der Kita "Zwergenland" fündig. Natürlich gab es auch deftige Kost, wie Bratwurst vom Grill und Glühwein.

Heike Holtfeuer war erfreut darüber, dass sich die Vorbereitung gelohnt hatte. Überall gab es zufriedene Gesichter und lobende Worte. Diese kann die Ortsvorsteherin auch gut gebrauchen. Denn im kommenden Jahr möchten die Altlüdersdorfer das 700-jährige Bestehen ihres Ortes zünftig feiern."Wer im Festkomitee mitarbeiten möchte, kann sich gerne bei mir melden", erklärte die Ortschefin. Auch da sind Ideen gefragt und werden Helfer benötigt. Zunächst bedankte sich Heike Holtfeuer aber bei denen, die diesen Weihnachtsmarkt möglich gemacht hatten.