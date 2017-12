Feuerwehr zu mehr als 14 Brandeinsätzen gerufen

Jürgen Rammelt

Rheinsberg (RA) Hinter den Kameraden der Einheit Rheinsberg liegt ein ereignisreiches Feuerwehrjahr. Auf der Jahreshauptversammlung am Sonnabend konnte Jacqueline Lotter von der Wehrleitung eine beeindruckende Bilanz ziehen. Insgesamt wurde die Feuerwehr der Prinzenstadt zu 108 Einsätzen gerufen.

Darunter waren auch 14Brandeinsätze. Es gab einen Großbrand, drei mittelschwere Feuer, drei Auto-Brände und sieben weitere kleinere Feuer. 24-mal hatten Brandmeldeanlagen ausgelöst, und zu 57 technischen Hilfeleistungen mussten die Feuerwehrleute ausrücken.

Weiterhin schlugen ein Fehlalarm, elf Sicherheitswachen und eine Übung zu Buche. Wie die stellvertretende Einheitsführerin und Ausbildungsverantwortliche erklärte, lag die Ausrückzeit im Durchschnitt bei sechs Minuten.

Was die Mitgliederzahl betrifft, zählt die Einheit per Dezember 44 aktive Kameradinnen und Kameraden. 24 Mitglieder gehören der Alters- und Ehrenabteilung an.

Für den aktiven Dienst konnten in diesem Jahr fünf neue Mitglieder gewonnen werden. Doch auch ein langjähriges Mitglied wurde in die Alters- und Ehrenabteilung verabschiedet. Wie auf der Versammlung berichtet wurde, dürfen die Rheinsberger auch auf Nachwuchs aus den Reihen der eigenen Jugendfeuerwehr hoffen.

Jacqueline Lotter machte deutlich, dass die Einsatzkräfte alles daran setzen, um sich durch eine fundierte Ausbildung auf den Dienst vorzubereiten. Nur so sei weiterhin ein sicheres und professionelles Auftreten der Feuerwehr rund um die Uhr gesichert.

Wie in den Jahren zuvor fand die Ausbildung wöchentlich einmal am Standort statt. Lotter bedankte sich bei allen für die Unterstützung und Durchführung der Dienste, insbesondere bei ihren Mitstreitern Andreas Burow und Bernd Wichura. Laut dem Bericht haben 39Mitglieder das Ausbildungsziel von 40 Stunden erreicht. Dabei wurde in diesem Jahr nur eine Ganztagsausbildung im November angeboten. Deren Fokus lag auf der Brandbekämpfung. Um die Ausbildung so lebensnah wie möglich zu gestalten, bekam die Wehr von der Wohnungsgesellschaft eine Wohnung in der Toftlundstraße zu Übungszwecken zur Verfügung gestellt. So wurde ein Wohnungsbrand mit einer vermissten Person geprobt, bei dem die Feuerwehrleute ihre Kenntnisse und Fähigkeiten an der Drehleiter unter Beweis stellen konnten. Dabei musste auch die vermisste Person auf einer Trage über die Drehleiter gerettet werden. Wie im vergangenen Jahr, wurde auch 2017 wieder die Heißausbildung im Brandcontainer durch den Landkreis in Kyritz und das Fahrsicherheitstraining in der Bildungsstätte Linowsee absolviert.

Durch die hohen Anforderungen der verschiedensten Einsätze bleibt die Ausbildung von Einsatztaktik, Spezialwissen und allgemeiner Brandschutzkunde weiterhin Schwerpunkt für die kommenden Jahre. Beim Kreisleistungsnachweis in der Kategorie Technische Hilfeleistung in Neuruppin konnten die Rheinsberger in den Preisfeldern Bronze und Gold je eine Mannschaft stellen und mit Erfolg die Prüfung bestehen.

Insgesamt waren die Einsatzkräfte im vergangen Jahr 1631Stunden im Einsatz. Die meisten Alarme gab es an einem Donnerstag, als der große Sturm tobte. Am wenigsten war montags zu tun.

Es gab aber auch Einsätze, die durchaus zu einem großen Schaden hätten führen können. Wie ein Alarm im September im Hafendorf Rheinsberg, bei dem eine Dekoschale auf einem angeheizten Kamin zerplatzte und das Wachs auf dem heißen Ofen den Raum verqualmte. Berichtet wurde auch über den 5. Oktober, der den Feuerwehrleuten einen langen Nachmittag und Abend bescherte. Kurz nach 16Uhr zog das Sturmtief "Xavier" durch Rheinsberg und die umliegenden Ortsteile und riss unzählige Bäume aus dem Boden. "Es gab an diesem Tag viel Arbeit und bei uns, Gott sei Dank, keine Personenschäden", erklärte Lotter.