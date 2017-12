Seniorenbeirat für Einführung der Notfalldose

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Eine Dose so groß wie eine Cola-Büchse, darin wichtige Dokumente wie Medikamentenplan oder Patientenverfügung - ab Frühjahr 2018 soll die sogenannte Notfalldose für den Kühlschrank auch in Fürstenwalde und im gesamten Landkreis verfügbar sein. Darüber informierte Hans-Christian Karbe, Vorsitzender des Seniorenbeirats, kürzlich im Sozialausschuss. "Im Notfall hat der Rettungsdienst damit alle wichtigen Papiere in der Hand", erklärte Karbe die Funktion der Dose. Offen sei bislang, wie sie finanziert werden könne, damit sie sich jeder leisten könne. "Es darf auch Werbung drauf stehen", sagte Karbe mit der Bitte an die Verwaltung, eine mögliche finanzielle Förderung des Vorhabens zu prüfen. Einige Apotheken der Stadt hätten bereits zugesagt, die Dosen zu vertreiben.