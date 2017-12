Peter Merker vom FC Schwedt trumpft auf

Marcel Leverenz

Hohenbocka (MOZ) Mit Rückenwind vom Verbandsliga-Auswärtserfolg in der Vorwoche in Cottbus reisten die Schwedter Classic-Kegler zum Rückrundenauftakt nach Hohenbocka. Die Chance auf weitere Auswärtspunkte war gegeben, da der FCS in der letzten Saison den Gastgeber aus der Lausitz daheim recht deutlich bezwang.

Mit ähnlicher Taktik wie zuletzt in Cottbus ging der FCS mit Steffen Schiller (511 Kegel) und Marcel Leverenz (546 Kegel) gegen Clemens Portratz (559 Kegel) und Philip Mulka (530 Kegel) an den Start. Beide Teams holten sich dabei einen Mannschaftspunkt, wobei sich der Gastgeber mit 32 Kegeln absetzte.

Somit waren die Aufgaben im Mittelblock klar definiert. Hier konnten die Uckermärker ihre Stärke nicht konsequent ausspielen. Dirk Zarling (508 Kegel) leistete sich bei seiner dritten Bahn zu viele Fehler und hatte gegen Martin Grafe (515 Kegel) das Nachsehen. Auch Frank Pachmann fand nicht in sein Spiel, sodass man ihn durch Peter Merker (545 Kegel) ersetzte. Wie in den beiden letzten Partien drehte Merker das Duell sensationell zu seinem Gunsten und bescherte gegen Fabian Paßora (513 Kegel) den zweiten Team-Punkt. Mit ausgeglichenem Stand und nur sieben Kegeln Rückstand wurde die Schlussoffensive eingeläutet.

Die blieb allerdings aus Schwedter Sicht aus. Zwar sicherte Kapitän Jörg Matthies (512 Kegel) gegen Remo Hannusch (471 Kegel) den dritten Teamzähler, doch Thomas Schulz (496 Kegel) kämpfte gegen Windmühlen. Sein Gegenspieler Thomas Lindow ließ keine Zweifel aufkommen, wer die Bahn als Sieger verlässt, da er mit fantastischen 602 Kegeln ein wahres Feuerwerk abbrannte.

Mit 3:5 Punkten und 3118:3190 Kegel traten die Schwedter die Heimreise an. Am Sonnabend hat der FC Schwedt die Gelegenheit, das Jahr erfreulich gegen den KSC Seelow mit einem Heimerfolg ausklingen zu lassen.