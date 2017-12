Schuss aus 65 Metern sitzt

Andrea Koppe

Gartz (MOZ) Trotz der Personalprobleme bei Blau-Weiß Gartz fuhren die Oderstädter einen 3:1-Erfolg im Fußball-Landesklasse-Duell bei Schorfheide Joachimsthal ein.

Die Gartzer begannen sofort druckvoll nach vorn zu spielen, hatten nach gut fünf Minuten auch die erste gute Aktion. Fabian Schünemanns Flanke kam gut in den Strafraum. Patrick Boest, mit aufgerückt, verpasste den Ball um Haaresbreite. Die Joachimsthaler zeigten eine robuste Spielweise, die der Schiedsrichter nur mit Freistoßpfiffen unterband. Die Gäste zogen das Tempo an. Ihre Möglichkeiten nutzten sie nicht konsequent genug. Der FSV witterte im Konterspiel seine Chance, schaltete schnell um, dann auch nicht ganz ungefährlich. Die Gartzer Abwehr war aber auf der Höhe und klärte rechtzeitig. In der 15. Minute klärte ein Gegenspieler den Torschuss von Nico Wendlandt in letzter Sekunde. Nur eine Minute später folgte ein Gartzer Freistoß. Den platziert geschossenen Ball wehrte Keeper Fabian Schröder noch gut ab - allerdings zu kurz. Paddy Höhr wollte helfen, traf per Kopf aber ins eigene Tor (0:1/16.). Nachdem Kenny Seidel (FSV) knapp neben den Pfosten schoss, spielte Sebastian Kmetyk sich im Gegenzug an gleich drei Joachimsthalern vorbei, sah Djibril Badji in den Strafraum einlaufen. Seinen mustergültigen Pass verwertete Badji zur 2:0-Führung (23.). Auch im weiteren Verlauf blieben die Blau-Weißen spielbestimmend. Die Hausherren versuchten über den Kampf ins Spiel zu finden, allerdings zumeist mit unfairen Mitteln. Nach einem Freistoß für die Oderstädter durch Andreas Achterberg strich der Ball eng am Lattenkreuz vorbei. Und weil Benjamin Ehrlich das Tor der Gäste verfehlte (30.) und Eric Duckert einen Angriff der Hausherren stoppte, ging es mit dem 0:2 in die Pause.

Die Heimelf kam mit zwei neuen Akteuren aus der Kabine, dass zahlte sich aus, denn sie wurden aktiver. Die Blau-Weißen ließen sich tief in die eigene Hälfte fallen. Höhrs Kopfball strich über die Gartzer Querlatte (60.). Im Gegenzug sprintete Tomasz Hilicki an die Strafraumgrenze und wurde durch Lienhard unfair gestoppt. Er hatte Glück, dass es dafür nur Gelb gab. Den Freistoß parierte Schröder, ließ den Ball abklatschen und Badji setzte nach, aber der Schuss ging knapp daneben. Duckert klärte danach gegen Ehrlich in letzter Not (70.). In der letzten Viertelstunde nahmen die Nickligkeiten auf beiden Seiten zu. Viele Unterbrechungen ließen wenig Spielkultur zu. Nach einer Ecke konterten die Blau-Weißen über Badji. Dieser sprintete durch die Mitte bis an den Sechzehner, legte unbedrängt auf Patrick Boest ab, der vorbeischoss. Aufregung herrschte in der 86. Minute. Kmetyk, bereits Gelb verwarnt, musste nach einem Foulspiel an Spann mit Gelb/Rot vom Platz. Andy Ludwig im Gartzer Tor konnte nach Freistoß den glitschigen Ball nur abklatschen, Rene Runge stand richtig und schoss zum 1:2 ein (86.). Der FSV witterte die Ausgleich-Chance, aber die Gartzer Abwehr ließ nichts mehr zu. In der Nachspielzeit schoss Achterberg aus gut 65 Metern! den Ball auf das leere Tor (der Keeper war mit nach vorn gegangen) und erzielte so den 1:3-Endstand.