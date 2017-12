Schautag im Friedensweg

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Wohnblöcke im IV. Wohnkomplex fristeten in den vergangenen Jahren eher ein Schattendasein. Nachdem in einer Kooperationsvereinbarung zwischen den beiden großen Eisenhüttenstädter Wohnungsunternehmen geklärt wurde, dass das Wohnquartier auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen soll, begannen die Sanierungen. Besondere Schmuckstücke sind im Friedensweg entstanden.

Dort saniert die Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) derzeit im ersten Bauabschnitt 80 von mehr als 300 Wohnungen. Es entstehen der EWG zufolge Wohnungen mit Grundrissen von 1,5 bis vier Räumen. Was dort in den vergangenen Monaten passiert ist, davon können sich Interessierte an Sonnabend selbst ein Bild machen. Wie schon bei anderen Bauprojekten lädt die EWG auch im Friedensweg 12-13 und 24-28 zu einem Schautag ein. Besucher sind von 10 bis 14 Uhr willkommen und können einen Blick in Wohnungen werfen und sich über Mietkonditionen beraten lassen.

Parkplätze befinden sich An der Holzwolle.