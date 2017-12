Tapfer gekämpft und doch verloren

Ernst Lieske

Joachimsthal (MOZ) Rund 70 Zuschauer im Joachimsthaler Fichtestadion sahen eine äußerst schwache Halbzeit des FSV Schorfheide Joachimsthal gegen den Gast Blau Weiß Gartz.

Die Gäste aus Gartz begannen furios. Djibril Badji, der dunkelhäutige Wirbelwind, hat schon nach zwei Minuten eine Riesenmöglichkeit zum Führungstor, doch er verzieht knapp. Auch der Kopfball von Duckert nach Ecke von Achterberg ist nicht von Erfolg gekrönt (10.). Den Freistoß von Eric Duckert aus halblinker Position kann Torwart Fabian Schröder zunächst parieren, doch Paddy Höhr lenkt bei seinem Abwehrversuch den Ball unglücklich ins eigene Tor zum 0:1 für die Blau-Weißen.

Die Joachimsthaler sind zunächst geschockt und die Gartzer spielen weiter nach vorn. Andreas Achterberg trifft das Tor nicht (20.), doch drei Minuten später legt Oldie Nico Wendland im Strafraum für Badji auf und dieser erzielt das 0:2.

Die Gartzer sind spritziger, schneller am Ball, doch weitere Chancen können sie nicht nutzen. Joachimsthal ist in ihren Aktionen zu harmlos, die Schüsse von Borkowski, Witthun und Runge bringen die Uckermärker nicht in Verlegenheit.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs kommt eine wesentlich couragiertere Joachimsthaler Mannschaft auf den Platz.

Die Gastgeber sind zunächst spielbestimmend und erarbeiten sich Chancen zum Anschlusstreffer. Der Kopfball von Forisca geht über das Tor und die Freistöße von Lienard werden abgeblockt. Aber auch Gartz hat es in der Hand, die endgültige Entscheidung herbeizuführen.

Joachimsthal kämpft, gibt sich noch nicht geschlagen. Den Freistoß von Kevin Spann pariert der Gartzer Torwart Andy Ludwig und Paddy Höhr verfehlt mit seinem Schuss nur um Zentimeter das Tor (75.). Das verdiente Tor für die Schorfheider fällt nach Freistoß von David Lienard. Rene Runge erwischt den Ball und es steht nur noch 1:2 (86.). Joachimsthal wirft in der Schlussphase alles nach vorn, selbst Torwart Schröder taucht im Strafraum der Gartzer auf.Doch ein Befreiungsschlag von Nico Wendland aus gut 70 Metern trudelt zum 1:3 ins Tor der Schorfheider.

Joachimsthals Trainer Sven von Pruschak war enttäuscht. "In der zweiten Halbzeit haben wir klasse gespielt, doch es fehlte das nötige Glück."