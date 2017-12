Paukenschlag zum Jahresabschluss für den FV Erkner

Hagen Bernard

Erkner (MOZ) Der FV Erkner hat mit einem 2:1 (1:1) beim Tabellenzweiten FSV Glückauf Brieske/Senftenberg den vierten Tabellenrang in der Fußball-Landesliga Süd gefestigt. Allerdings kam dieser Auswärtserfolg im Spitzenspiel laut Gäste-Trainer Heiko Schickgram etwas unerwartet, da er wegen Krankheit und Arbeit auf einige Leistungsträger verzichten musste. So stand mit Patrick David nur ein Wechsler zur Verfügung und musste Stürmer Eric Zander aus der zweiten Mannschaft aushelfen. "Natürlich hatten wir auf einen Punkt gehofft, doch besonders realistisch war das nicht."

Auf dem mit Schnee bedeckten Kunstrasen hatten die Gäste das bessere Mittel parat. Während die spielintelligenten Gastgeber sich oft in Kurzpässen versuchten, spielten die Gäste Karo einfach, also mit vielen langen Bällen aus einer gut gestaffelten Defensive in der Hoffnung, aus den wenigen Chancen etwas Zählbares mitzunehmen. Das gelang. So in der 20. Minute, als Felix Reichelt einen Zweikampf im Mittelfeld gewann und den Ball aus etwa 25 Metern per Pike ins Senftenberger Tor beförderte. Allerdings war beim darauf folgenden Anstoß die rechte Abwehrseite unsortiert, Markus Riedel flankte ungehindert von der linken Seite ins Zentrum, wo Michael John an der Strafraumgrenze einschussbereit stand. Die Gastgeber mühten sich emsig, Erkner setzte auf Konter. In der 71. Minute luchste Eric Zander dem Gastgeber den Ball ab, spielte noch den letzten Abwehrspieler aus und vollendete aus 14 Metern. "Das war ein sehr positiver Abschluss unserer bislang besten Hinrunde", so Schickgram.