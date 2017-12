Blau-Weiß Briesen bietet tapfer Paroli und verliert doch

Heiko Hempel

Briesen (MOZ) Nach zuletzt zwei Siegen in Folge empfing Landesligist Blau-Weiß Briesen den Tabellenführer BSC Preußen Blankenfelde-Mahlow im Waldstadion und wollte seine Serie fortsetzen, zumal der Ligaprimus das letzte Auswärtsspiel in Erkner verloren hatte. Doch dann verlor der Gastgeber mit 0:4 (0:1) deutlich.

Trainer Daniel Wichary musste seine Startelf vom Derbysieg in Erkner umstellen, da Martin Zeume und Jacob Naskrenski verletzungsbedingt fehlten. Für sie rückten Danilo Ballhorn und Christoph Hanke ins Team.

Auf schwer bespielbaren Rasen entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, indem die Gastgeber gegenüber dem Tabellenführer auf Augenhöhe agierten. Hanke hatte in der 8. Minute die Möglichkeit zur Führung, doch sein Schuss ging weit am Tor vorbei. Zwei Minuten später scheiterte Kevin Schübler aus spitzem Winkel am Gästekeeper. Der BSC setzte in der 18. Spielminute ein erstes Offensivzeichen, doch Jasper Belz, gestört von Ballhorn, verzog ebenfalls. In der 28. Minute scheiterte erneut Schübler freistehend vor Keeper Tim Kuper, der zweimal parierte. Kurz vor der Pause konnten die Platzherren einen Eckball der Gäste nicht weit genug klären. André Blazynski zog von der Strafraumgrenze ungehindert ab und drosch den Ball unhaltbar für Briesens Kevin Schulz zum 1:0 unter die Latte (45.).

Auch nach der Pause versuchte Briesen, dem Gegner Paroli zu bieten. Mit viel Laufbereitschaft und Leidenschaft konnte die Elf das Spiel gegen die spielstarken Gäste offen gestalten. Knackpunkt für sie war sicherlich, als Briesens Torjäger Dennis Lucke frei vor Kuper auftauchte (55.). In den letzten Spielen sehr treffsicher, hatte er diesmal Pech. Sein Heber über den Torwart landete am Querbalken und sprang von dort ins Spielfeld zurück. Den Abpraller wollte Schübler über die Linie drücken, wurde zuvor aber von seinem Gegenspieler weggeschoben, so dass er nicht an den Ball kam. Der Elfmeterpfiff blieb aus. Zwei Minuten später fehlte erneut Schübler nach Querpass von Hanke im Abschluss die Konzentration, er traf den Ball nicht richtig.

In der 69. Spielminute die Entscheidung nach einem schulbuchmäßigen Konter, den Torjäger Dustin Kögler zum 2:0 (69) veredelte. Damit war die Gegenwehr bei Blau-Weiß gebrochen und die Gäste bauten durch Nunzio Iaccarino (75.) und den eingewechselten Anmar Al-Taie in der Nachspielzeit das Ergebnis aus.

Am Ende ein verdienter Sieg der Gäste, wenn auch etwas zu hoch. Hervorzuheben ist die Leistung des Schiedsrichters Michael Wendorf, der bei schwierigen Platzverhältnissen und dem kampfbetonten Spiel mit nur drei Verwarnungen auskam und mit viel Fingerspitzengefühl agierte.