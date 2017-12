Dynamo nach Strafstoß außer Tritt

Dirk Liedtke

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt hat am 14. Spieltag der Fußball-Landesliga Süd sein Heimspiel gegen den VfB Hohenleipisch mit 2:3 (1:1) verloren. Damit hängen die Gastgeber weiter im unteren Tabellendrittel fest.

Dynamo-Trainer Dietmar Brauer und Dynamo-Kapitän Sebastian Grummt haderten nach dem Abpfiff mit dem Unparteiischen Cornelius Grigoleitis, der ihrer Meinung nach mit seiner Elfmeterentscheidung in der 83. Minute den VfB Hohenleipisch zurück in dieses Spiel und somit auch auf die Siegerstraße geholfen hatte. Und so ganz Unrecht hatten sie sicherlich nicht, denn den Hinfaller von David Otto nach einem Zweikampf mit Benjamin Bartz pfeift sicherlich nicht jeder Schiedsrichter, zumal er kurz vor Schluss in einer ähnlichen Szene zwischen Dominic Bischof und Jan Kretschmann das Spiel weiter laufen ließ.

Der FSV Dynamo, der bis dato mit 2:1 in Front lag und das Spiel vollkommen in Griff hatte, war nach dem Elfmeter-Ausgleich durch Bischof geschockt und musste 30 Sekunden später sogar noch das 2:3 hinnehmen, als nach einem Flankenball von Bischof der hoch aufgeschossene Torsten Schollbach den Ball ungehindert einköpfen konnte. Damit war das Spiel auf den Kopf gestellt, denn bis dato waren die Eisenhüttenstädter das aktivere Team.

Schon zu Beginn des Spiels hatten sich für Steven Frühauf und Konstantin Klippenstein zwei Riesenmöglichkeiten aufgetan, doch beide blieben aus spitzem Winkel am Hohenleipischer Torwart Fabio Lehmann hängen.

Die Gäste hingegen waren an Effektivität an diesem Tag nicht zu übertreffen. Mit ihrer ersten richtigen Gelegenheit erzielten sie das 1:0, wobei der 16-Meter-Schuss noch unglücklich abgefälscht und somit für Keeper Sebastian Grummt nicht zu halten war.

Doch die Gastgeber zeigten sich keinesfalls geschockt und glichen nur vier Minuten später durch ein Kopfballtor von Jan Kretschmann aus. Der weitere Verlauf der zweiten Halbzeit gestaltete sich ausgeglichen und so blieb es beim Remis zur Pause.

Im zweiten Durchgang dominierten die Gastgeber klar die Szenerie auf dem Platz und gingen durch Steven Frühauf in der 58. Minute in Führung. Danach verpassten die Dynamos, die vorzeitige Entscheidung herbeizuführen. Erst scheiterte Steven Frühauf am Gästekeeper und danach schoss Konstantin Klippenstein aus 13 Metern völlig frei stehend neben das Tor.

Und so nahm das Unheil aus Sicht der Gastgeber seinen Lauf. Zweimal kam der Ball in den zweiten 45 Minuten auf das Dynamo-Tor und zweimal war er drin. Dementsprechend groß und ausgelassen jubelten die Gäste nach dem Abpfiff mit dem Wissen hier und heute drei ganz glückliche Punkte mitgenommen zu haben.