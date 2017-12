Alle Schränke durchwühlt

Martin Stralau

Schöneiche (MOZ) Am Montag wurden der Polizei zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser angezeigt. In der Paul-Singer-Straße hatten Unbekannte eine Terrassentür beschädigt und in allen Räumen des Hauses Schränke durchwühlt. Was sie erbeuteten, ist bisher unklar. Der bereits angerichtete Sachschaden beläuft sich allerdings schon auf etwa 2000 Euro. In der Leipziger Straße gelangten die Einbrecher ebenfalls über die Terrassentür in ein Haus. Auch dort durchwühlten sie sämtliche Schränke. Der genaue Sachschaden muss noch ermittelt werden. Kriminalisten prüfen derzeit, ob es zwischen beiden Taten einen Zusammenhang gibt.