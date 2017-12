Rund 200 Seiten voller Geschichte

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Soeben erschienen ist der neue Angermünder Heimatkalender für das Jahr 2018. Das rund 200 Seiten starke Geschichtsheft - herausgegeben vom Verein für Heimatkunde - informiert in gewohnter Weise über viele Details aus den zurückliegenden Jahrhunderten. "Wichtig ist es, den Blick auf die Vergangenheit zu haben", so der Angermünder Bürgermeister Frederik Bewer in seinem Vorwort. "Noch wichtiger ist es, mit dem Verständnis für die Vergangenheit den Blick auf die Zukunft zu richten."

Bei der Präsentation im vollbesetzten Ratssaal gingen Christiane Köhler und Eckhard Walther vom Redaktionskollegium auf Inhalte ein. So bildet die 850-Jahrfeier von Gramzow als ältestes Dorf der Uckermark einen wesentlichen Schwerpunkt. Quer durch die Geschichte ranken sich die Fachbeiträge und die populären Geschichten. Da geht es um Trickbetrüger und "Ein unsittliches Verhältnis". Da berichtet Autobahnmeister Lars Kähler über den Bau der A 11. Bärbel Würfel aus Wendemark beschreibt ein Militärmanöver im Randowtal und Matthias Schulz informiert über neue Forschungen an den Kirchen Crussow und Fredersdorf. Sogar ein Erdbeben hat einst bis nach Gartz ausgeschlagen. Aus der jüngeren Geschichte wird an das Entstehen der Literaturgesellschaft oder an den Internationalen Zeichenwettbewerb in Schwedt erinnert.

Der Angermünder Heimatkalender erscheint in Auflage von 800 Exemplaren, hergestellt in der Druckerei Nauendorf. In ununterbrochener Folge ist es die 27. Ausgabe. "Das sind immerhin 5000 Seiten Geschichte", hat Eckhard Walther errechnet.

Die Redaktion denkt schon an die Themen für 2019. Dann sind 30 Jahre ins Land gegangen seit der politischen Wende in der DDR. "Wir würden uns freuen, wenn uns dafür möglichst viele Leute Material zur Verfügung stellen könnten", so Christiane Köhler.

Erhältlich ist der Kalender unter anderem in der Touristinformation Angermünde, bei Presse-Brandt, in der Bibliothek Gramzow und in der Ehm Welk-Buchhandlung Schwedt.