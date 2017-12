Hotelneubau am Beckenrand

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Alf Dürre hofft auf die Kraft der Vision. Und darauf, dass die Abgeordneten der Absichtserklärung zur Schleusenübernahme zustimmen. Immerhin hat er bereits gut drei Millionen Euro am Finowkanal investiert. 2018 soll ein Hotel den dortigen Marina-Park komplettieren.

Die Baugenehmigung liegt vor. Im Frühjahr nächsten Jahres soll es losgehen. Ganz gleich, wie sich die Eberswalder Stadtverordneten am Donnerstag zur Absichtserkläruung positionieren. "Irgendwann musst du einfach eine Entscheidung treffen", sagt der Unternehmer. Und meint damit die eigenen Pläne. Die Slipanlage habe er mit Blick auf die andauernde Hängepartie um den Finowkanal und das Schleusenregime bekanntlich zurückgestellt. Diese Investition, die Dürre auf rund 500 000 Euro beziffert, mache in der Tat nur Sinn, wenn die historische Wasserstraße vor seiner Tür beschiffbar bleibt. Das Hotel indes, das komme in jedem Fall, sagt er.

Geplant sei ein zweigeschossiger Bau zwischen Haupthaus der Alten Bauanstalt und Servicehalle mit 32 Zimmern und 64 Betten. Eine Herberge mittlerer Größe also. 50 Betten seien einfach notwendig, um mit Reiseveranstaltern und Busunternehmen ins Geschäft zu kommen, so Dürres Erfahrung. Das Hotel werde die vorhandenen Übernachtungskapazitäten (aktuell um die 55 Betten) ergänzen. Zur Verfügung stehen bereits Plätze für Bett & Bike, acht Appartements (beides in den früheren Umkleidekabinen) sowie fünf Ferienhäuser. So dass perspektivisch auf der denkmalgeschützten Anlage, für die Dürre dann eine Drei-Sterne-Zertifizierung anstrebt, etwa 120 Gäste logieren können. Hinzu kommen Camper sowie Touristen, die per Wohnmobil unterwegs sind.

Gerade entsteht hinter den Schwimmbecken ein Platz für zirka 60 Dauercamper. Im Frühjahr, zum Beginn der Saison 2018 soll dieser fertig sein und in Betrieb gehen. Bislang seien es vor allem Gäste der Gaststätte, die in der Alten Badeanstalt Quartier bezogen haben. Nach Familienfeiern, Hochzeiten etwa. Das ist "natürlich noch nicht die Auslastung, die wir betriebswirtschaftlich brauchen". Aber: Es sei "ganz gut angelaufen, ohne Reklame", so Dürre. Denn noch gleiche die Anlage in weiten Teilen eben einer Baustelle.

Das soll sich 2018 - trotz Hotelneubaus - ändern. Dann will der Inhaber des Marina-Parks verstärkt in die Werbung gehen. Mit dem Logis-Segment will sich Dürre auch etwas unabhängiger von der wassertouristischen Entwicklung machen. "Momentan sind 35 bis 40 Prozent der Einnahmen auf Wassersport abgestellt", erklärt der Unternehmer. Komme es nicht zur Übernahme der Finowkanal-Schleusen durch die Anrainerkommunen und damit zum Erhalt der durchgängigen Schiffbarkeit breche dieses Feld weg, macht sich Dürre keine Illusionen.

Gerade auch unter diesem Aspekt sei der Hotelneubau zu sehen. "Natürlich habe ich vorher den Markt in und um Eberswalde genau analysiert." Und sei dabei zu der Erkenntnis gelangt, dass die Stadt durchaus noch eine 64-Betten-Herberge "verträgt". Die Investitionskosten für das Hotel belaufen sich laut Dürre auf eine knappe Million Euro. Der Inhaber rechnet mit einer Bauzeit von einem Jahr, so dass das Hotel, wenn alles nach Plan läuft, zum Saisonstart 2019 eröffnet werden könnte.

Zunächst aber hofft Alf Dürre, dass sich doch noch jene Kräfte in der Stadt durchsetzen, die im Finowkanal eine Entwicklungschance sehen. Unternehmer wie er seien gewissermaßen - mit dem entsprechenden Risiko - in Vorleistung gegangen. Alf Dürre hatte die ehemalige Badeanstalt 2009 erworben - mit der Vision eines Marina-Parks. Dazu das benachbarte Areal der einstigen Versuchsfunkstelle der Telegraphenbauanstalt C. Lorenz AG, mit der Eberswalde Geschichte geschrieben hat.