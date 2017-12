Fröhliche Wald-Weihnacht

Jana Reimann-Grohs

Bernau (MOZ) In der Kindernachsorgeklinik auf dem Gelände der Waldsiedlung weihnachtet es schon sehr. Zurzeit leben 13 Familien im Haus. Hier können sich krebs- und herzkranke Kinder und Jugendliche im Rahmen einer Familienorientierten Rehabilitation (FOR) stationär erholen. Wie jedes Jahr sollen sie mit ihren Familien eine ganz besondere Weihnachtsfeier erleben und sämtliche Sorgen für wenige Stunden vergessen.

Geschäftsführerin Sandra Bandholz lädt dazu auf die Festwiese am Habichtweg ein, begleitet von vielen Gästen.

Schauspieler Sönke Möhring, ehrenamtlicher Botschafter und Unterstützer der Klinik, bezeichnet sich an diesem Nachmittag als "unwichtigste Person". Er werde aber "dafür sorgen, dass es weiterhin so gut läuft", betont er in seiner Ansprache und wünscht dem Haus "Gottes schützende Hand". Zur gemütlichen Runde um den festlich geschmückten Tannenbaum bei Kinderpunsch, Wildsuppe, selbst gebackenen Plätzchen der Kinder und atmosphärischem Lagerfeuer kommen neben Klinikpersonal, Patienten und deren Angehörigen auch die Gartenfreunde aus Hellersdorf und Diana Ritschel vom Stoffladen in Bernau, um ihre Geschenke loszuwerden. Seit drei Jahren sammelt die Gewerbetreibende über ihre Stoff-Kunden Sachspenden, um den Kindern der Nachsorgeklinik eine Freude zu bereiten. Dieses Jahr sei wieder "ein Berg voller Spielzeug" zusammengekommen. Weihnachtsmann André verteilt mit der Hilfe seiner kleinen Enkeltochter "Engelchen Mia" und Elfe Petra namentlich liebevoll verpackte Geschenke an Patientenkinder. Zwischen fünf Monaten und 17 Jahren alt sind die Beschenkten. Neben Oskar freuen sich alle über die entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Der Vierjährige hat sein Geschenk noch gar nicht ausgepackt, aber Mutter Teresah blinzelt schon mit den Augen und weiß, was ihr Oskar am liebsten mag: "Da ist Knete drin, da wird er sich sehr drüber freuen!". Die Erzieher haben im Vorfeld mit den Familien anhand des Bilderbuches "Lisa und ihr Tannenbaum" Weihnachtsschmuck gestaltet. Dieser wird nun von Kleinen und Großen draußen aufgehängt, und zur Einstimmung auf die bevorstehende Weihnachtszeit stimmt der Schmachtenhagener Männerchor, welcher das Programm musikalisch begleitet, ein besinnliches "O Tannenbaum" an. Für den 40-jährigen Alexander Schmidtke ist es "das Größte, wenn die Familien sich für den Augenblick wohl fühlen". Der Physiotherapeut behandelt seine kleinen Patienten täglich, heute liest er für alle aus dem Märchenbuch vor.

Geschäftsführerin Sandra Bandholz nimmt im Anschluss mit Freude eine 3000 Euro-Spende der Firma Möller Druck und Verlag entgegen. Auch die Grundschule in Marienwerder möchte in der kommenden Woche einen Scheck mit 933 Euro überreichen.