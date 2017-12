Das Regime liest mit

Felix Lee

Peking (fl) Chinas Führung will in den nächsten drei Jahren unendlich viele Daten sammeln, die ihre Bürger im Internet freiwillig und unfreiwillig preisgeben. Mit Hilfe eines Punktesystems wird dann über Beförderungen oder Reisepläne entschieden.

Für Ling Yun war Datenschutz bis vor kurzem kaum ein Thema. Wenn er im Supermarkt gebeten wurde, für ein kleines Werbegeschenk seine Kontaktdaten preiszugeben, stellte er den Barcode seines WeChat-Kontos zur Verfügung. WeChat ist der in China meistgenutzte Kurznachrichtendienst. Ling machte es auch nichts aus, dass die Verkaufsplattform Alibaba sich merkt, für welche Produkte er sich schon einmal im Netz interessiert hat. "Das fand ich sogar gut", erzählt der 27-Jährige. Damit sei ihm überflüssige Werbung erspart geblieben.

Doch seit er von dem Vorhaben der Regierung erfahren hat, im ganzen Land ein Social-Credit-System einzuführen, eine Art Schufa für nahezu alle Belange des gesellschaftlichen Lebens,ist er ins Grübeln geraten. Aus den Datenspuren seiner Bürger will der Staat ein System erschaffen, das erwünschtes und unerwünschtes Verhalten jedes Einzelnen bewertet - und über seine Zukunft entscheidet. Darüber, ob er einen Job bekommt, befördert wird, eine Wohnung, einen Kindergartenplatz oder einen Kredit erhält, mit dem Zug fahren darf oder zuhause bleiben muss. "Das Social-Credit-System ist Teil einer totalitären Internetgesellschaft des 21. Jahrhunderts", sagt der chinesische Dissident Murong Xuecin.

Getestet wird das alles bereits in mehreren Städten, etwa im ostchinesischen Rongcheng, wo eine Million Menschen leben. 2020 soll es für jeden chinesischen Staatsbürger zur Pflicht werden, sich für dieses Punktesystem registrieren zu lassen. Vorgesehen ist, dass jeder mit 1000 Punkten startet. Erreicht man durch Wohlverhalten 1300 Punkte, wird man mit AAA bewertet. Wer hingegen unter 600 fällt, landet in der schlechtesten Kategorie D und muss befürchten, seinen Job zu verlieren.

Über eine Smartphone-App kann sich jeder über seinen Punktestand informieren. Behörden, Banken und Arbeitgeber, aber auch Einkaufsplattformen, Reiseveranstalter und Fluggesellschaften sollen Einsicht in die Bewertung erhalten. Datenquellen sind Bewertungen beim Online-Shoppen oder Beiträge in Online-Netzwerken, Internet-Suchanfragen, Reisepläne, Bezahl-Apps, aber auch Kranken- und Gerichtsakten. Diese Daten analysiert und gewichtet der Computer, um daraus die Punktzahl abzuleiten.

Den Anstoß für dieses System lieferte angeblich das rüpelhafte Verhalten chinesischer Touristen im Ausland. Seitdem sich immer mehr Chinesen Fernreisen leisten können, häufen sich weltweit Klagen über ihr Benehmen. Sie drängeln, schreien in ihre Smartphones, lassen in Hotels Besteck und Handtücher mitgehen. Inzwischen stellt ein Gesetz schlechtes Benehmen im Ausland unter Strafe.

Gegen das geplante Social-Credit-System regt sich in China kaum Widerstand, viele Menschen misstrauen ihren Mitbürgern mehr als dem Staat. Das Projekt einer "Zivilisierung" der eigenen Bevölkerung durch die harte Hand der Machthaber findet durchaus Beifall. Die großen Internetfirmen wie Alibaba oder Tencent haben dafür fleißig Vorarbeit geleistet. So hat etwa allein Alibaba bereits Daten von fast 800 Millionen Nutzern gesammelt.

Mit seinem Dienst "Sesame Credit" bietet es bereits ein umfassendes Bewertungssystem, an dem man freiwillig teilnehmen kann. "Wer zehn Stunden am Tag vor dem Rechner sitzt und Videospiele spielt, dürfte nicht gerade sehr agil sein", sagt Li Yingyun, Mitarbeiterin bei "Sesame Credit". Auch wer Sexvideos im Netz ansieht, muss mit Nachteilen rechnen. Wer hingegen häufig Biogemüse online bestelle, zeige Verantwortung und Gesundheitsbewusstsein. Zur Belohnung winken günstige Flugreisen und anderes.

Wie "Sesame Credit" den Punktestand ansonsten noch berechnet, gibt man nicht preis. Bekannt ist nur, dass der Einkauf bestimmter Produkte besser bewertet wird als ein anderer und dass es sich lohnt, Freunde mit hoher Punktezahl zu haben. Nach eigenen Angaben stellt das Unternehmen die Daten Behörden und Banken zur Verfügung. Auch Tencent, der Betreiber von WeChat, arbeitet an einem ähnlichen System und übergibt auf Anfrage die Chat-Protokolle den Behörden. Alibaba ist Betreiber von Alipay, einer reinen Bezahl-App, bei WeChat gibt es ein Chatprogramm mit integrierter Zahlmöglichkeit: Der Geldtransfer ist damit auch erfasst.

Und das ist noch längst nicht alles: In Kombination mit der Gesichtserkennung moderner Videokameras lässt sich auch das Verhalten der Bürger in der Öffentlichkeit erfassen, sodass es in die Bewertung einfließen kann. Dazu gehören dann nicht nur Verstöße im Straßenverkehr, sondern auch das Benehmen an der Supermarktkasse.

"Kein anderes Land verfolgt dermaßen umfassende und ehrgeizige Pläne für die Querverbindung von Datenbanken", sagt die Politologin Mirjam Meissner vom Berliner China-Forschungsinstitut Merics. China sei das erste Land, das das Verhalten seiner Bürger durch den Einsatz von Informationstechnik in eine bestimmte Richtung lenken wolle. "Nachteile erleiden vor allem jene, deren Verhalten von den Idealen der Partei abweicht."

Ob mit der Bürgerbewertung künftig auch die Linientreue überprüft wird? Möglich sei das, fürchtet ein Pekinger Netzaktivist. So erhalten in der Versuchsstadt Rongcheng Bürger Extrapunkte, wenn sie regelmäßig die Webseite der parteinahen "Volkszeitung" besuchen. Wer es dagegen wage, Missstände zu kritisieren, müsse mit Punktabzug rechnen. Für Kritiker ist das nicht nur die "totale Kontrolle". Sie befürchten, dass die chinesische Führung sich auf diese Weise noch erfolgreicher "kommunistische Musterbürger" heranzieht.