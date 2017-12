Vom Zauber der Dunkelheit

Stephanie Lubasch

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nein, in diesem Jahr gibt es keinen Tannenbaum auf der Bühne des Frankfurter Kleist Forums.

Auch Schlitten, Schnee und Weihnachtsmann sucht man in dieser Aufführung, für die das Haus in der Adventszeit traditionell mit dem Theater des Lachens (TdL) zusammenarbeitet, vergeblich. Von der zauberhaften Stimmung hingegen, die diese Wochen des Jahres durchweht, gibt es dafür jede Menge.

"Guten Tag, liebe Nacht" heißt das Stück der jungen Berliner Autorin Alice Quadflieg, mit dem Regisseur und TdL-Chef Torsten Gesser das kleine Publikum ab vier Jahren jetzt Richtung Heiligabend schickt. Am Sonntagnachmittag feierte es auf der Studiobühne des Kleist Forums seine Premiere.

Und auf der geht es statt winterlich erstmal ordentlich sommerlich zu. Herr Tag (Arek Porada) nämlich genießt dort gut gelaunt die Sonnenstrahlen: Er mag es hell und lebendig. Quietschbunt kommt so auch sein Kostüm daher - grüner Samtanzug, gelbes Hemd, rote Schuhe und dazu eine kleine Sonne, die auf einem lustig-kurzen Schlips haftet. Mit einem Handgriff kann Herr Tag sie von dort auch auf seinen Koffer pinnen - blau ist der, so wie der Himmel. Und wird, wenn Herr Tag es will, auch zur Leinwand: Wolken ziehen dann vorüber, und ein Vogel fliegt auf einen Baum.

Vögel, die mag er ohnehin besonders gern. Rotkehlchen, Kohlmeise, Singdrossel. Vor allem wegen ihres schönen Gesanges. Wenn es dunkel wird jedoch, verstummen sie - und mit ihnen auch Herr Tag. Er hasst es, wenn er nichts mehr sehen kann und überall dagegen läuft. Die Nacht, sie ist ihm unheimlich. Zumindest, bis er sie persönlich kennenlernt ...

Irene Winter spielt diese betörende Frau, die den Mond bewegen kann und sich mit der Nachtigall unterhält. In tiefblauem Kleid tippelt sie über die lediglich mit einer roten Bank ausgestattete Bühne und lässt die Sterne strahlen. Etwas, das sogar Herrn Tag beeindruckt. Vielleicht lässt sich dem Ganzen ja doch etwas Gutes abgewinnen?

Bis er seine Angst verliert, braucht es seine Zeit. Und auch umgekehrt wird es nicht einfach - Frau Nacht nämlich kann mit Licht und Lautstärke eher wenig anfangen. Vielleicht aber ist es möglich, sich aneinander anzunähern, irgendwann? Ganz langsam?

Es ist eine hübsche kleine Geschichte von Toleranz, die Gesser da ohne großen moralischen Zeigefinger auf die Bühne gebracht hat, von Vorurteilen und Ängsten, die aus Unwissen entstehen, und von der Kraft, sie zu überwinden, wenn man sich nur traut. Arek Porada und Irene Winter spielen das mit viel Gefühl für den Moment und immer dicht an ihrem jungen Publikum. Ein poetischer, leiser und ganz und gar unaufgeregter Start in den Advent - und somit der perfekte Ausgleich für den Trubel, der dieser Zeit ja auch inne wohnt.

Vorstellungen: 11.-15.12., 9.30Uhr, Kleist Forum, Frankfurt(Oder), Kartentel. 0335 4010120