Bis Spätsommer 2018 soll ein barrierefreier Bahnhof entstehen

Roland Becker

Velten (HGA) Die Unterzeichnung des Vertrags zum Neubau des Veltener Bahnhofs steht unmittelbar bevor. Den Stadtverordneten liegt der mit der Deutschen Bahn und dem Land zu schließende Vertrag am Donnerstag zur Zustimmung vor. Auf dem Weg zu einer zeitgemäßen Bahnstation wollen die drei Partner 4,2 Millionen Euro investieren.

Es sind keine Schmeicheleien, mit denen Veltens Bahnhof bedacht wird: "erhebliche Nutzungsdefizite", "bauliche Mängel", "abweisend", "ungepflegt". Wohlgemerkt: Hier spricht nicht der Volksmund. Die Bezeichnungen stammen aus der Beschlussvorlage fürs Stadtparlament. Darin heißt es auch: "Der sogenannte Galgen ist ein klassischer Angsttraum." Das ist auch der Grund, weshalb diese dunkle Überführung gänzlich abgerissen und versetzt in Richtung Süden als gläserner Zugang und damit lichtdurchflutet neu entsteht.

Damit ist auch schon klar, dass der Mittelbahnsteig bestehen bleibt. Allerdings wird er künftig barrierefrei erreichbar sein. Bislang war es für gehbehinderte Menschen oder Rollstuhlfahrer kaum beziehungsweise gar nicht möglich, zu den Zügen zu gelangen. Das wird sich nun ändern. Sowohl von der Bahn- als auch von der Kreisbahnstraße aus wird ein Fahrstuhl den Zugang ermöglichen. In Höhe des Mittelbahnsteigs gibt es dann einen dritten Aufzug. Die Stadt hatte auf dieser Lösung bestanden, muss aber die Kosten für den Fahrstuhl auf der Seite der Kreisbahnstraße selbst tragen. Die Bahn vertrat die Ansicht, dass ein barrierefreier Zugang genügt.

Die bisherige Länge wird der neue Bahnsteig nicht mehr haben. Der Neubau wird sich nur noch auf 100 Meter erstrecken. Auch bei der Überdachung spart die Bahn. Im Trockenen werden die Fahrgäste nur noch auf einer Länge von 30 Metern auf die Züge warten können. Das noch vorhandene Aufsichtsgebäude auf dem Bahnsteig wird, da es für die Bahn keinen Nutzen mehr hat, ebenso abgerissen wie das am nördlichen Ende des jetzigen Bahnsteigs befindliche Stellwerk.

Bislang nicht vorgesehen ist der Bau eines eigenen S-Bahnsteigs. Allerdings wird der Platz dafür freigehalten, bestätigte Veltens Baudezernent Berthold Zenner auf Nachfrage. Die S-Bahn - wann immer sie auch in Velten ankommen wird - soll so in den Bahnhof einfahren, dass von einem dann noch zu bauenden Bahnsteig aus der Bahnhofsvorplatz direkt und ebenerdig zu erreichen ist.

Die Bahn hat mit der Stadt und dem Land einen Ablaufplan erarbeitet, der kaum Spielraum lässt. "Die Nichteinhaltung des Terminplans kann den Baubeginn um zwei bis drei Jahre verschieben", heißt es in einer Anlage zum Vertrag. Allerdings ist es die Deutsche Bahn selbst, die die Einhaltung dieses Planes maßgeblich in der Hand hat. Und schon jetzt hinken die Partner dieser Zeitschiene ein Stück hinterher. Denn der Realisierungs- und Finanzierungsvertrag sollte bereits bis 15. November unterzeichnet werden. Jetzt dürfte es schon knapp werden, dass dies noch bis Weihnachten über die Bühne geht.

Nichtsdestotrotz will die Bahn die Bauleistungen bereits in dieser Woche vergeben. Die Ausschreibung sollte laut Zeitschiene bereits im August veröffentlicht worden sein. Der Baubeginn wird auf den 29. Januar 2018 terminiert. Die wesentlichen Arbeiten - Abriss und Neubau des Mittelbahnsteigs - dürften aber noch auf sich warten lassen. Es ist damit zu rechnen, dass diese Arbeiten im Zeitfenster vom 7. Juli bis 20. August 2018 erfolgen. Für diese gut sechs Wochen wird der Bahnverkehr in Velten gänzlich unterbrochen und durch einen Schienenersatzverkehr geregelt. Das betrifft sowohl den Prignitz-Express (RE 6) als auch die zwischen Kremmen und Hennigsdorf verkehrende Regionalbahn Regionalbahn 55.