Volkmar Ernst

Nassenheide (OGA) Den Beruf des Maurers hat er von der Pike auf erlernt. Auch heute noch packt er ab und an auf den Baustellen mit an. Doch mehr Zeit verbringt er in seinem Büro am Computer und in Kundengesprächen. Heute vor genau 25 Jahren hat Jürgen Dittmann seine Urkunde erhalten, die ihm bescheinigt, ein Meister des Maurerhandwerks zu sein.

Aus Friedrichsthal stammt Dittmann. Dort ist er aufgewachsen und zur Schule gegangen. Danach folgte die Lehre zum Maurer. Zwei Jahre dauerte die Ausbildung und mündete im Abschluss und der Anstellung als Betriebsmaurer im Hennigsdorfer Stahlwerk.

Wie allgemein üblich, musste auch er seinen anderthalbjährigen Grundwehrdienst ableisten. Der Liebe wegen ging er nicht danach nicht nach Hennigsdorf zurück, sondern suchte sich eine Anstellung in Nassenheide. Dort packte er unter anderem für die Kommunale Wohnungsverwaltung (KWV) und die ZBE Nassenheide mit an. "ZBE steht für zwischenbetriebliche Einrichtung. Wir waren als Maurerbrigade für verschiedene landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften im Einsatz, um je nach Bedarf Aufgaben zu erledigen", erklärt Jürgen Dittmann.

Ein Zäsur sowohl in seinem Leben als auch im Arbeitsleben war dann die Maueröffnung 1989. "Da bin ich nach Westberlin gegangen, um richtig Geld zu verdienen", erzählt er. Doch er gab es nicht für schnelle Autos oder weite Reisen aus. Er finanzierte damit seine Meisterausbildung. "Eine eigene Firma zu haben, das war schon mein Traum. Doch dazu war zwingend der Meisterabschluss notwendig, und das Geld musste ich mir erst verdienen." Es hat geklappt, wie der Meisterbrief und die Firma "Dittmann Bau GmbH" belegen.

An seine Abschlussarbeit kann sich Dittmann noch gut erinnern. "Ich musste die Kalkulation für den Bau eines Einfamilienhauses erstellen. Wichtig dabei war vor allem, wirklich an alle Gewerke vom Bauaushub über die Statik bis zum Innenausbau zu denken. Das muss ein, weil sonst kein reeller Baupreis ermittelt werden kann, und wer mag schon ständige Nachzahlungen", so der Chef.

Inklusive Meister und Bürokraft stehen bei Dittmann heute vier Maurer in Lohn und Brot. Spezialisiert hat er sich mit seinem Unternehmen auf die Errichtung von Ein- und Mehrfamilienhäusern in der Umgebung von Nassenheide beziehungsweise Oranienburg bis nach Berlin hinein. Zudem bietet er seine Dienste an, wenn Baureparaturen auszuführen sind.