Polizei fasst vier Autodiebe

LR Eisenhüttenstadt

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Sonntag, gegen 22.30 Uhr, hat ein Zeuge die Polizei darauf hingewiesen, dass im Stadtgebiet drei Autos der Marken BMW und Seat ohne Kennzeichen herumfahren. Eine Streife entdeckte tatsächlich wenig später an einer Kreuzung zwischen der Cottbusser Straße und der Straße der Republik einen verlassenen BMW. Gleichzeitig überprüften Beamte Autohäuser um zu ermitteln, ob dort Fahrzeuge gestohlen wurden. "Und wirklich fand man mit einem Autohaus in der Oderlandstraße den Tatort. Dort war eine Scheibe zerstört und auch mehrere Fahrzeuge vom Hof gefahren worden", teilte ein Polizeisprecher mit. Bei der Fahndung nach den Tätern wurden in der Nähe der Oderlandstraße vier hinlänglich bekannte Männer gefasst. Bei ihnen fanden sich Schlüssel zu den Autos, welche zuvor gestohlen worden waren. Die 17, 21 und 29 Jahre alten Tatverdächtigen sind vorläufig festgenommen worden und müssen sich jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall verantworten.