Toiletteneinbau nimmt Fahrt auf

Julia Lehmann

Oderberg (MOZ) Nun könnte alles etwas schneller gehen: Noch im Dezember soll die Ausschreibung für den Toiletteneinbau in der Oderberger Grundschule erfolgen. Der Geldgeber gestattet den vorzeitigen Beginn. Eine Entscheidung darüber, wie umgebaut werden soll, fehlt aber noch.

Bis Mitte des Monats will das Amt Britz-Chorin-Oderberg die Planungsleistungen für den Umbau der Grundschule in Oderberg ausgeschrieben haben. Die Vergabe könne dann kurz danach erfolgen, teilt Amtsdirektor Jörg Matthes auf Nachfrage mit. Wenn es nötig ist, kann diese dann per Eilbeschluss durch Amtsdirektor und Bürgermeisterin Martina Hähnel bestätigt werden.

Ohne Fördergelder geht es nicht. Und der Bescheid des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung fehlt noch immer. Die Investitionsbank des Landes Brandenburg als Geldgeber habe ihm aber telefonisch und schriftlich bestätigt, so Matthes, dass einem vorzeitigen Beginn nichts im Wege stehe und Fördergelder dadurch nicht gefährdet würden.

Es darf also gebaut werden, aber wie? Inzwischen ist man sich einig, dass eine Erweiterung der Schule erfolgen soll, um Toiletten, Räume für Unterricht und Mittagspause ohne Abstriche für Hort oder Grundschule, die sich viele der Räumlichkeiten teilen, unter einen Hut zu bekommen. Nach dem Hangabrutsch am Albrechtsberg und der dadurch beschädigten Mauer am Schulhof musste auch das angrenzende Toilettenhäuschen gesperrt werden. Seither wird an einer Lösung gefeilt. Denn die 56 Schülerinnen und Schüler nutzen seit der Sperrung eine Container-Toilette auf dem Schulhof. Ein Kompromiss, der vielen Eltern aufstößt. Für eine Grundschule sei das kein hinzunehmender Zustand, sagen viele. In den Sitzungen des Stadtparlaments ist die Grundschule Dauerthema. Einige Eltern berichteten zudem, ihre Kinder würden den Gang zur Toilette aus Unbehagen meiden.

Die Stadt Oderberg beantragte als Träger der Schule Fördermittel im Rahmen des Stadt-Umland-Wettbewerbs für den Einbau der Toiletten in den Keller. Damit würden aber Räumlichkeiten wegfallen, die bislang durch den Hort für die Esseneinnahme genutzt werden. In diesem Fall müssten Mahlzeiten von Schülern und Hortkindern in den Unterrichtsräumen stattfinden. Stadtvertreter und Schulleitung folgen allerdings der Ansicht, dass die Platzkapazitäten eine solche Lösung nicht möglich machen. Klar ist, entsprechend der Empfehlungen zu Umfang und Ausgestaltung der Schulgebäude des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) ist die Grundschule Oderberg an ihren Grenzen. Auch die Ergebnisse des Kindertagesstättenbedarfs- und Schulentwicklungsbedarfsplans haben Verwaltung und Schule bei ihrer Einschätzung der Kapazitäten miteinfließen lassen.

Schul- und Hortleitung, Dietrich Brandenburg (SPD), Vorsitzender des Entwicklungsausschusses, sowie das Amt haben fünf Varianten mit unterschiedlichen Umbauszenarien erarbeitet, die alle Raumgewinn garantieren sollen. Eine Information darüber wird am Mittwoch in der Stadtverordnetenversammlung gegeben. Nach Kenntnisnahme sollen die Optionen im Entwicklungsausschuss noch einmal betrachtet und diskutiert werden. Die Stadtverordneten müssten dann nur noch der Empfehlung des beratenden Gremiums folgen, ein Umbau könnte schneller beginnen.