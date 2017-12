Kaffeerunde im Backhaus

Nadja Voigt

Prötzel (MOZ) "Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute im neuen Jahr", sagte Prötzels Bürgermeister Rudolf Schlothauer zur Begrüßung. "Vor allem aber Gesundheit. Ich weiß ja, wovon ich spreche. Man kann vieles kaufen, aber Gesundheit muss man haben." Im Backhaus der "Goldenen Kartoffel" in Prötzel feierten am Montag die Senioren aus Prötzel und Prädikow ihre stimmungsvolle Weihnachtsfeier. Zwei Tänze sowie das Märchen von Schneewittchen und den sieben Zwergen führten die Kinder der Kita "Kleine Waldstrolche" aus dem Ort auf. Mit 13 Kindern war Kita-Leiterin Gisela Juritz um 14 Uhr in das Gasthaus gekommen. Die Fünf- und Sechsjährigen begeisterten die rund 50 Gäste der Seniorenweihnachtsfeier mit ihrem rund einstündigen Programm.

Im Anschluss kündigte Olaf Kaupat, Inhaber der "Goldenen Kartoffel", an, die Feier zu sponsern und den Obolus, den die Senioren dafür zahlen, als Spende an den Prötzeler Kindergarten weiterzugeben. "Ich möchte mich bei Olaf Kaupat und seinem Team recht herzlich bedanken", sagte Rudolf Schlothauer in seiner Rede. Genau wie bei Jana Bzik und den vielen unbekannten guten Geistern im Hintergrund.

Organisiert haben den Nachmittag und Abend Angelika und Bernd Witt aus Harnekop. "Im November haben wir angefangen, alles zu planen", berichtet die Seniorenbetreuerin. Jeden zweiten Montag im Monat treffen sich die Senioren in Prötzel im Gemeindehaus, haben Grillnachmittage veranstaltet und eine Schifffahrt auf der Oder. "Nächstes Jahr geht es sogar in den Spreewald. Aber mehr verrate ich noch nicht", so Bernd Witt. Beide sind voller Pläne für die Arbeit mit den Senioren in Prötzel.