Kinderzirkus und Rock

Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Auf dem Weihnachtsmarkt in der Karl-Marx-Straße werden die Besucher auch in dieser Woche mit einem Kulturprogramm unterhalten. Heute ist Pause, aber am Mittwoch gibt es Musik und ein Kinderprogramm. Los geht es um 16 Uhr. Mädchen und Jungen der Frankfurter Euro-Kita und ein Kinderzirkus aus Slubice führen ein buntes Programm auf. Ab 17 Uhr unterhält die Sängerin Claudia Gerlach die Gäste mit bekannten Schlagern von Helene Fischer, Andrea Berg, Ute Freudenberg und anderen. Von 18 Uhr bis 19.30 Uhr legt dann DJ Peggy als "The Wife Of Santa Claus" ihren Musikmix auf.

Rockig wird es am Freitag auf der Bühne. Um 16 Uhr startet zunächst das "Rock Daddy Duo" sein Programm. Abgelöst wird es um 17 Uhr von der Sängerin Jenny K. Ab 18 Uhr spielen "Returning Flood" ihre Rocksongs. Und danach legt wieder DJ Peggy Musik auf.