"Mädchen für alles" geht in Rente

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Ein solcher Gratulationsauflauf ist eher ungewöhnlich für einen Mitarbeiter der Hausverwaltung. Jens Iser hatte am Montag unzählige Hände zu schütteln. Er erhielt nicht nur beste Wünsche zu seinem 65. Geburtstag, sondern wurde auch in die Rente verabschiedet. Seit 1994 war er der stille unauffällige "Macher" im Hintergrund, erledigte als Hausarbeiter in den Gebäuden der Kernverwaltung am Puschkinplatz alle möglichen Arbeiten. "Er war nie nachtragend, aber trug so manchen einiges nach", formulierte es sein Chef Frank Jänicke schmunzelnd.

Als leidenschaftlicher Sammler sichtete er alle entsorgten Briefumschläge auf der Suche nach einer besonderen Marke, wirbelte mit dem Laubsauger durch die Gegend, sammelte auf, was andere fallen ließen, sorgte dafür, dass alles an seinem Platz kam und absolvierte unzählige Botengänge. "Ich war das Mädchen für alles", sagte er lachend. Seine stete Freundlichkeit bescherte ihm im Haus viel Anerkennung bei allen Mitarbeitern, was die vielen Wünsche an seinem letzten Arbeitstag eindrucksvoll bestätigten. Richtig aufblühen konnte er, wenn es Arbeiten in "seinem Kulturhaus" zu erledigen galt. Wenn zum Beispiel Stühle aufzustellen und Geräte herbeizuschaffen waren oder Organisatorisches hinter den Kulissen geregelt werden musste. Von 1978 an wirkte Jens Iser im Kulturhaus. Er war über sein großes Hobby, den Film, dorthin gekommen. Mit Werner Schilling sicherte er nicht nur die Filmvorführungen im Haus, sondern auch im Umland, etwa bei den Freilichtaktionen im Gusower Schloßpark. Am 24. Dezember 1990 gab es die letzte Filmvorführung im Kulturhaus. Die Technik steht heute im Golzower Filmmuseum. Die unzähligen Filmplakate aus "meiner schönsten Arbeitszeit" liegen im Archiv des Kreises.