Neues Wohngefühl an historischer Stelle

Thomas Berger

Bruchmühle (MOZ) Eine kleine Feier aus speziellem Anlass hat es Sonnabendvormittag in Bruchmühle gegeben. Mit Glühwein, Kaffee und Grillwurst sowie einem Blumenstrauß und reichlich lobenden Worten wurde an der Ecke Landsberger/Buchholzer Straße das sanierte Wohnhaus sozusagen offiziell übergeben. Das Besondere daran: Die vier neuen Mieter in drei Wohnungen sind allesamt Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Gerade bei Daniel Bergemann, in Personalunion Ortsvorsteher und Wehrführer, ist die Freude deshalb doppelt groß.

"Von einem desolaten in einen picobello Zustand haben wir das Haus umgewandelt", betonte Bergemann und würdigte ausdrücklich die vorbildliche Zusammenarbeit aller Beteiligten, die sich auch im Bauablauf positiv niedergeschlagen habe. "Wünschen wir uns, dass es beim zweiten Haus genauso läuft", ergänzte er mit Zukunftsblick auf den Neubau mit weiteren vier Wohneinheiten, der unmittelbar nebenan entstehen wird. Eigentlich war anfangs noch ein drittes Haus geplant. Der Baugrund an dieser Stelle, wo sich früher ein Feuchtgebiet befand, lässt das aber nicht zu.

Vor allem an Bauleiter Johannes Schaff und den 76-jährigen Jürgen Dorn an dessen Seite als verantwortliches Team vor Ort richteten sich die meisten Dankesworte. "Ich musste mich deshalb nicht ständig selbst kümmern", wie WBG-Geschäftsführer Frank Ruppersberger anmerkte, der zudem die konstruktiv-herzliche Atmosphäre bei allen Absprachen im Ortsbeirat lobte. Viele Probleme hätten damit frühzeitig ausgeräumt werden können. Letzte Restarbeiten rund um das Bestandsgebäude sollen nach dem Winter erfolgen.

Im Namen der neuen Mieter bedankte sich Jens Beyer. Als Tischler komme er ja selbst vom Bau, wisse deshalb, wie schlecht es zuweilen auf Baustellen laufe. Das sei hier völlig anders gewesen. Gewürdigt wurde auch das klaglose Ausharren der Altmieter: Hannelore und Dieter Lüdemann wohnen seit über 50 Jahren an dieser Stelle. Da er früher selbst in der Feuerwehr war, schließt sich ein inhaltlicher Kreis. Denn mit dem Wohnungsangebot an die heute aktiven Kräfte wird geholfen, die Einsatzfähigkeit der Truppe zu sichern, betonten Bergemann und Stadtverordnetenvorsteher Ravindra Gujjula. Auch Bürgermeister Arno Jaeschke gratulierte. Er kann sich aus seinem früheren Berufsleben noch an das Fassbierlager an dieser Stelle erinnern. Das um 1890 errichtete Haus, anfangs "Gasthof zur Bruchmühle", verfügte 1896 über den ersten Briefkasten der Vorortkolonie. 1902 gab es zudem eine Litfaßsäule. Nach 1945 stand weiter hinten auf dem Grundstück die Molkerei.