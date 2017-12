Blasorchester sagt Dankeschön

Anett Zimmermann

Schulzendorf/Wriezen (azi) Das Tanz- und Blasorchester Schulzendorf lädt am 18. Februar zu einer Dankeschön-Veranstaltung in die Gaststätte "Märkischer Reiterhof" in Schulzendorf ein. Darüber informierte jetzt Orchesterleiter Horst Massierer. Hintergrund ist die Spendenaktion zur Rückholung des Transporters, der im Oktober auf dem Weg ins spanische Calella mit den Instrumenten in Frankreich liegengeblieben war. Die Musiker waren in Calella zum Oktoberfest eingeladen, für mehrere Auftritte vorgesehen und selbst per Flugzeug angereist.

"Dank der Spender sind unsere Mehrkosten für das Ersatzfahrzeug, die Rückreise unserer beiden Fahrer und die Rückholung des defekten Transporters inzwischen weitgehend gedeckt", erklärte Horst Massierer. Deshalb werde das Orchester am 18. Februar ab 15 Uhr seinen Unterstützern einen Kaffee-Tanz-Nachmittag in der Gaststätte bieten - mit Programm und Tanz im Wechsel mit der Disko. Der Eintritt sei natürlich frei. "Vorher haben wir leider keinen freien Termin mehr gefunden", sagte der 78-Jährige.

Der Transporter, dessen Rückholung der ADAC mit Blick auf das Alter abgelehnt habe, werde zurzeit repariert. "Die Einspritzanlage war defekt", berichtete ein sichtlich erleichterter Horst Massierer. Er geht davon aus, dass das Fahrzeug bereits am Wochenende wieder für das Orchester eingesetzt werden kann. Es werde seit 15 Jahren kostenfrei durch die Massierer GmbH zur Verfügung stellt, an dessen Spitze bereits seit dem Jahr 2000 sein Sohn Kai steht.

Das Tanz- und Blasorchester Schulzendorf gibt am Sonntag um 16 Uhr gemeinsam mit dem Handwerker-Männerchor ein Weihnachtskonzert in der katholischen Kirche in Wriezen.

Die Musiker des Orchesters treffen sich zurzeit mittwochs um 19 Uhr im Gemeindezentrum in der Schulzendorfer Dorfstraße 15. "Wir haben mehr als 300 und damit ungewöhnlich viele Titel im Repertoire", sagte Horst Massierer. "Das ist ein großer Vorteil für neue Programme, bedeutet aber auch, dass wir regelmäßig üben müssen." Wer ein Instrument spielt und sich dem Orchester anschließen wolle, sei stets willkommen.

Karten für das Weihnachtskonzert am 17. Dezember um 16 Uhr in der katholischen Kirche in Wriezen können in der Gaststätte "Marktklause" erworben werden.