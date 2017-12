Baustelle mit Abgrund und Schranke

Fahrt am Abgrund: Abtransport von Erdaushub auf der Baustelle zum Neubau der B 198 bei Klein Ziethen. Bis zu 1,50 Meter tief wurde der Boden ausgehoben, um ihn durch tragfähigeres Material zu ersetzen. Seit Oktober wird der Straßenabschnitt unter Vollsper © Foto: MOZ/Michael Dietrich

Michael Dietrich

Ziethen (MOZ) Sie ist das Aufregerthema Nummer eins der Region, die Baustelle Bundesstraße 198. Seit zwei Monaten wird gebaut, tausende Kraftfahrer fahren derweil weite Umleitungen. Warum unter Vollsperrung und 15 Monate lang gebaut wird, versuchte die Redaktion vor Ort zu ergründen.

Seit Anfang Oktober ist die Durchfahrt der B 198 bei Ziethen gesperrt. Seither quält sich der Tross von Pendlern, Lkw-Flotten, Händlern und Einkäufern zwischen Schwedt und Berlin über Umleitungen. Vor allem bei Vielfahrern liegen die Nerven blank. Was auf der gesperrten Baustelle passiert, weiß so recht keiner. Kraftfahrer, die die Verbotsschilder missachten und illegal über die Baustelle fahren, berichteten von wenigen Bauleuten und kaum Baufortschritt. Einige wurden von der Polizei angehalten und verwarnt.

Zwischen dem Ziethener Kreuz und Klein Ziethen besteht die Straße auf 500 Metern nur noch aus einer Fahrspur. Auf der transportieren Lkw Erde ab. Neben der Fahrbahn klafft ein 1,50 Meter tiefer Abgrund. Dort, wo die B 198 dreispurig ausgebaut werden soll, müssen zuvor 40000 Tonnen Boden ausgetauscht werden, damit der Straßenneubau heutige und künftige Belastungen standhält.

Ein Bagger baggert Erde ab, zwei, drei Lkw kommen stoßweise zum Abtransport. Ein einsamer Radlader bewegt Wurzel- und Strauchwerk zur Seite, ein paar Bauleute sind mit Schachtarbeiten und dem Bau eines Durchlasses beschäftigt, durch den später Amphibien sicher die Straßenseite wechseln können sollen. Geschäftig sehen die vier, fünf Bauleute nicht aus. "Aber wir liegen im Zeitplan", versichert Bauleiter Andreas Geisler von Matthäi aus Velten.

Auf der verbliebenen Fahrspur und auf dem neuen Schotterweg nebenan ist die Baustelle passierbar. Der Schotterweg soll später asphaltiert und zum Radweg werden, jetzt ist er dem Schulbus vorbehalten. Schranken sollen verhindern, dass der Weg auch von Pkw und Lkw zerfahren wird. Das Schloss der Schranke wurde bereits aufgebrochen und musste gestern ausgetauscht werden.

"Wer will verantworten, hier den kompletten Verkehr lang zu schicken", sagt Hans-Jürgen Otte vom Landesbetrieb Straßenwesen und zeigt dabei auf die Fahrbahn mit dem 1,50 Meter tiefen Abgrund. Er verteidigt die Vollsperrung als alternativlos. Den Verkehr einspurig mit Baustellenampel an der Baustelle vorbeizuführen, wäre aus seiner Sicht viel zu gefährlich geworden und hätte zu lange Wartephasen auf den Gegenverkehr bedeutet.

Die Baustelle ist eng bemessen. So eng, dass die Straßenbauer von Matthäi den abgefrästen Asphalt auf der Straße parallel zu Klein Ziethen zwischengelagert haben. "Wir dürfen uns rechts und links der Baustelle nicht weit von der Straße weg bewegen, deshalb macht mehr Technik genauso wenig Sinn wie mehr Bauleute", sagt Otte, "sie hätten schlicht keinen Platz". Wochenendarbeit oder Prämien für schnelles Bauen sind nicht vereinbart, erklärt er.

Bis Jahresende will die Baufirma auf dem ausgebaggerten Abschnitt den Boden ausgetauscht haben, den Rest muss sie nächstes Jahr schaffen. Sie hofft auf einen milden Winter, denn schon im April soll der Asphalt drauf. Danach soll die Baustelle in den Abschnitt zwischen Klein und Groß Ziethen rücken, der nach Abbruch, Erdbau und Durchlässen im Oktober Asphalt erhalten soll. In genau einem Jahr, im Dezember 2018, ist die Fertigstellung geplant.