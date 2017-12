Ein Kremserwagen voll mit Futter

Katrin Hartmann

Schorfheide (MOZ) Die Tiere im Schorfheider Wildpark hatten es schon am Morgen gespürt. An diesem Tag sollte irgendetwas anders werden. In der Tat waren zahlreiche Besucher gekommen, um sich den Geschenkemarathon nicht entgehen zu lassen.

Ein Kremserwagen voller Präsente beziehungsweise Futter zog am zweiten Advent über das 110 Hektar große Areal. Und alle Wildtiere sollten etwas davon haben. "Die Elche, Ziegen, Wildschweine, Wildpferde, unsere Wollschweine, die Wisente und Otter, die Wölfe", zählte Wildparkleiterin Imke Heyter auf. Alle sollten sie bereits vor Weihnachten eine besondere Futterladung bekommen.

Die 15 Mitarbeiter um Leiterin Imke Heyter hatten im Vorfeld 30 Nadelgewächse mit den unterschiedlichsten Leckereien dekoriert. So bekamen die Wildpferde einen Baum mit rotfarbenen, saftigen Äpfeln und knackigen Möhren. Auch Heu hatten die fleißigen Tierpfleger mit Bast an das Geäst gebunden. "Die Pferde freuen sich über diese gesunde Mischung", sagte Imke Heyter. Und obwohl sich einer der Tierpfleger zur Bescherung als Weihnachtsmann in Schale geworfen hatte, erschnupperten die Pferde ihn sofort. Im Nu waren die Äpfel an den Ästen verschwunden.

Weiter rollte der Kremserwagen zu den Schweinen, wo die Wollschweinmama mit ihrem Nachwuchs die Futterladung schon erwartete. Dabei waren die frechen Jungtiere mit den gewellten Borsten kurz vorher noch ausgelassen auf dem Gelände herumgetollt, hatten sich hinter die Füße von Besuchern geklemmt und hier und da ein kleines Leckerli erhaschen können.

Auch von Marianne Krone aus Prenzlau, die mit ihren Enkeln Julia und Jonathan gekommen war. "Die Möhren waren so schnell weg, so schnell konnten wir gar nicht gucken", sagte die Besucherin und lachte.

Weiter ging die Ladung Geschenke mit Fisch und Fleisch in Richtung Otter- und Wolfsgehege. Während der Weihnachtsmann noch die Wisente bespaßte, zeigten sich die jungen Wölfe, die mittlerweile ein halbes Jahr alt sind, in Aufruhr. Obwohl der Kremserwagen noch mindestens einen Kilometer entfernt war, reckten sie immer wieder ihre Nase in die Luft.

Wie die Bescherung live ausgesehen hat, das ist am 23. Dezember um 10 und 17.25 Uhr im rbb Fernsehen zu sehen. Moderatorin Madeleine Wehle schaute mit ihrem Team für die "rbb Adventsaktion" vorbei.