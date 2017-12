Großer Applaus für Weihnachten pur

Klaus Kleinmann

Bernau (MOZ) Zu seinem diesjährigen Benefizkonzert hatte der Lions Club Bernau die Bernauer Sänger in die Herz-Jesu-Kirche eingeladen. Weihnachtliche Klänge erfreuten das Publikum.

Es war das zweite Mal, dass die Bernauer Sänger das Benefizkonzert gestalten durften, was durchaus als Kompliment zu verstehen ist: Es gelingt ihnen besonders gut, mit ihren Liedern adventliche Stimmung zu verbreiten. So war aus Kreisen des Lions Club zu vernehmen, und die recht zahlreich erschienenen Zuhörer konnten sich davon überzeugen, dass das durchaus zutrifft: Es gab Weihnachten pur, ohne jeden modernen Schnickschnack. Selbst diejenigen Zuhörer, die innerlich noch nicht wirklich in Weihnachtsstimmung waren, ließen sich von den dargebrachten Klängen verzaubern und in der - zum Glück geheizten - Kirche in eine winterliche Landschaft entführen. Da entsprang ein Ros', da fuhr der Petersburger Schlitten, leuchteten tausend Sterne und ließen für uns eine schöne Weihnacheit anbrechen, man stand an deiner Krippen hier und war ganz still, still, still... nur nicht beim Applaus, der reichlich gespendet wurde. Die ausgewogene Klavierbegleitung und ein Orgelsolo von Irina Waldow sowie ein Ständchen auf der Geige, gespielt von Andreas Freitag, rundeten das Bild ab.

Es macht Spaß, den "Bernauer Sängern" zuzuhören, denn sie singen sehr harmonisch und ausgewogen. Hier hört man wirklich einen Chor, und nicht etwa eine große Anzahl von Einzelstimmen. So bekommt man eine Vorstellung davon, wie viel Arbeit in diesem homogenen Stimmenbild stecken muss. Es gelingt sicher nicht von heute auf morgen, einen solchen Klangkörper zu formen. Andreas Wiedermann, der Musikalische Leiter des Ensembles, hat hier hörbar gute Arbeit geleistet.

Wie Angela Börner, die Vorsitzende des Vereins, erläutert, bestehen die "Bernauer Sänger" aus 84 aktiven Mitgliedern. Heute standen 58 davon auf der Bühne, davon etwa drei Viertel Frauen, die Sopran und Alt abdecken. Die männlichen Tenöre und Bässe sind aber, verglichen mit anderen Chören, auch nicht schlecht besetzt. In einer Reihe von Liedern - aber leider nicht in allen - verliehen die tiefen Stimmen im Kontrast zum darüber schwebenden Alt und Sopran dem Klang ein wunderbar breites Spektrum, das einen ganz in seinen Bann zog. Unter anderem gelang das ausnehmend gut bei "Adeste Fideles" und "Transeamus", während das Wechselspiel der hohen und tiefen Lagen bei "Quem Pastores" besonders gut wirkte. Warum in anderen Liedern, nicht nur bei dem russischen Volkslied "Schlaf mein Kindchen", die männlichen Stimmen sehr verhalten klangen, warum "Still, still, still" ohne Wiederholung recht kurz wirkte und warum selten mit Dynamik und Tempo gespielt wurde, das ist nicht wirklich klar. Der Chor verfügt über ein ausgesprochen hohes Potenzial, aus dem man vielleicht noch zusätzliche Glanzlichter hervorzaubern könnte - umso mehr, als man ja bereits ein ganz beachtliches Niveau erreicht hat.

Angela Börner berichtet weiter, dass der Verein schon seit 30 Jahren besteht. Das Repertoire umfasst auch die Bereiche des Volksliedes, des Musicals, der Unterhaltungsmusik und des Spirituals, so dass zu jeder Gelegenheit ein passendes Programm zusammengestellt werden kann. Man habe in der Vergangenheit auf zwei Wettbewerben Lob und Anerkennung eingeheimst und die Bestätigung dafür erhalten, dass der Dirigent das Ensemble nicht überfordert. Das ist gut so, denn die musikalische Arbeit soll ja Freude machen. Die leidet aber sicher nicht darunter, wenn der eine oder andere kleine Schritt zu noch mehr Strahlkraft riskiert wird.

Die Bernauer Sänger sind für neue Mitglieder offen. Besonders männliche Stimmen sind gesucht und willkommen. Für Kontakte steht die Telefonnummer 03338 7086596 zur Verfügung.