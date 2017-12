Geschichte verknüpft mit der digitalen Zeit

Thomas Berger

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Dass zwei große Fahrzeuge der Petershagener Feuerwehr vor dem Jugendclub vorfuhren, hatte einen harmlosen Grund. Nicht etwa ein Einsatzalarm hatte Gemeindebrandmeister Marco Rutter, seinen Vorgänger Hans-Dieter Kandzia, weitere Mitglieder und eine Abordnung der Jugendwehr an diese Stelle geführt. Vielmehr war es Auftakt zum Minecraft-Projekt, zu dem Jugendsozialarbeiterin Anke Ellermann geladen hatte.

Minecraft? Viele der Erwachsenen werden damit nichts anzufangen wissen, in jugendlichen Kreisen ist dieses Computerspiel aber durchaus bekannt und beliebt. Hinter dem Namen verbirgt sich eine Art virtuelles Baukastensystem. Wie schon Kleinkinder mit Lego-Steinen können die Spieler mittels Klicks aus Blöcken ganze Gebäude nachbauen. Und genau das werden sie im Projekt nun mit dem Feuerwehrgerätehaus Petershagen tun.

Anke Ellermann hat Fördermittel aus dem Programm "Zeitensprünge" erhalten, das sich der Vermittlung geschichtlicher Themen für Kinder und Jugendliche verschrieben hat. Innovative Ansätze sind da gern gesehen, und in diese Kategorie gehört auch das, was nun im Doppeldorf passiert. Denn das digitale Bauen mit Minecraft ist nur das Mittel zum Zweck, noch tiefer in örtliche Feuerwehrgeschichte einzutauchen. Kandzia als Vertreter der Petershagener "Feuerwehrdynastie", die über Jahrzehnte drei Wehrführer hervorbrachte, ist einer der Zeitzeugen, mit denen die Mädchen und Jungen Interviews führen werden, der andere wird Peter Gerlach aus Eggersdorf sein, Jahrgang 1935.

"Die Interviews auf Video werden wir dann, als Ganzes oder unterteilt, mit in das virtuelle Gebäude hineinstellen", erklärt Anke Ellermann. Und der 16-jährige Benjamin Haischmann, mit seinen Computerfertigkeiten technischer Leiter, erläutert, dass sich mit dem Programm sogar Details wie einzelne Feuerlöscher nachstellen lassen. Auf Basis des Gebäudegrundrisses aus dem Bauamt werden zunächst maßstabsgetreu die Außenmauern errichtet. Am 10. Januar gibt es dann einen Ortstermin bei der Feuerwehr, um jeden Raum samt Einrichtung zu vermessen. Auch mathematische Fähigkeiten werden somit nebenbei geschult - kein Wunder, dass Dany Schulze, Mathelehrerin der FAW-Schule, Ideenstifterin des Projektes war.