12 000 Euro jährlich für die Tourist-Info

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Die Tourist-Information in Wriezen bekommt einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 12 000 Euro. Und nicht, wie in der Freitagausgabe des Oderland Echos berichtet, in drei Jahren. Darauf hat Karl-Heinz Klockemann, als ältestes Mitglied Leiter des GOSULT-Ausschusses am vergangenen Dienstag, hingewiesen. Nach Absprache mit der Kämmerin, wie er betonte. Im Ausschuss für Gewerbe, Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Landwirtschaft und Tourismus ging es in einem Tagesordnungspunkt um die Wriezener Tourist-Information im Bahnhofsgebäude. Dabei hatte Klockemann geäußert, der Betreiber, Axel Pötsch, mache "sich einen schlanken Fuß".

"Bei der Aussage bleibe ich", sagte Klockemann am Montag. 12 000 Euro jährlich seien eine Menge Geld für eine nicht richtig erbrachte Leistung.