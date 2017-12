Jugendclub vorerst geschlossen

Tatjana Littig

Kossenblatt (MOZ) Der Sturm Xavier hat in der Region große Schäden angerichtet - auch in Kossenblatt. Dort stürzte eine stattliche Silber-Pappel auf das Dach des Jugendclubs. Die Gemeinde beziffert den Schaden mit rund 35 000 Euro. Der Versicherung schwebt aber eine deutlich geringere Summe vor.

Timing ist alles - und manchmal ist das Timing einfach furchtbar schlecht. Erst in den vergangenen beiden Jahren wurde der Jugendclub in Kossenblatt aufwendig saniert. Das Dach wurde neu eingedeckt, inklusive neuen Dachkastens, neuer Dachrinne und neuer Fallrohre, der Schornstein mit Schiefer verkleidet, die Fenster ausgetauscht und die Räume gestrichen. 23 000 Euro hat die Gemeinde in den Jugendclub investiert, der größte Teil war im Haushaltsplan 2016 eingestellt. "In 2018 hätte noch die letzte Wand verputzt werden sollen", klärt Ortsvorsteher Eberhard Krüger auf.

Doch daraus wird jetzt erst einmal nichts. Sturm Xavier hat der Planung Anfang Oktober einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der starke Wind hatte eine stattliche Silber-Pappel, die zwischen Jugendclub und Friedhof stand, zu Fall gebracht und auf das Dach der Einrichtung stürzen lassen. "Hier stand das Wasser", erinnert sich Eberhard Krüger an das Unglück. Die Pappel ist inzwischen zersägt, links und rechts des Gebäudes liegen die Einzelteile des Baumes. Das Betreten des Jugendclubs ist seit dem Zwischenfall untersagt, rot-weißes Absperrband flattert im Wind herum.

Doch wohin mit den Jugendlichen im Ort? "Wir wollten nicht, dass sie auf der Straße oder aber in der Bushaltestelle sitzen müssen", sagt der Ortsvorsteher. Also habe sich der Ortsbeirat mit ihnen und der Jugendkoordinatorin der Gemeinde, Ina Boy, zusammengesetzt und nach einer Lösung gesucht. Die Lösung heißt: Dorfgemeinschaftshaus "Alte Schule". Für das Dorfgemeinschaftshaus gibt es einen Belegungsplan. An den Wochenenden war noch ein Zeitfenster frei, in dem die Jugendlichen den neu renovierten Versammlungs- und den Tanzraum nutzen können. "Das ist schön, dass es so geht. Aber das ist für die Jugendlichen kein 100 prozentiger Ersatz. Den Jugendclub haben sie immerhin nach ihren Vorstellungen gestaltet und eingerichtet", erklärt Eberhard Krüger. "Deswegen gehe ich davon aus, dass die Reparaturen im Jugendclub auch schnellstens beginnen."

Fragt man in der Gemeindeverwaltung nach, dann erfährt man: Es wird nicht schnell gehen können. 20 000 Euro würde die Reparatur des Gebäudes "Minimum" kosten, sagte Bürgermeister Gerd Mai auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung im November. Im Gespräch am Montag korrigiert er diese Summe sogar nach oben. Ein Planungsbüro aus Beeskow habe die Kosten auf etwa 35 000 Euro geschätzt, informiert er.

Das Problem: Die Versicherung nenne der Gemeinde eine Summe, die "etliche tausend" unter den 20 000 Euro liege, erklärt Gerd Mai. Nun müsse die Verwaltung das Gutachten der Versicherung beanstanden und ein Gegen-Gutachten erstellen. "Wir sind in der Vorbereitung", informiert er. Ende des Jahres, Anfang des kommenden soll es fertig sein. Danach wird man weitersehen. Die Zukunft des Jugendclubs steht in den Sternen. "Das hängt von den zu erwartenden Baukosten ab und davon, wie viel die Versicherung zahlt", teilt der Bürgermeister mit. "Wir können als Gemeinde nur ein Minimum an Kosten übernehmen, eigentlich sogar gar nichts."

Eine weitere schlechte Nachricht gibt es für die Jugendarbeit in Tauche. Dominic Werner steht ab Januar nicht mehr als Mitarbeiter zur Verfügung.