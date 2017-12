Chanukka-Leuchter am Brandenburger Tor wird entzündet

Berlin (dpa) Vor dem Brandenburger Tor in Berlin wird am Dienstag (18.30 Uhr) die erste Kerze am traditionellen Chanukkaleuchter entzündet.

Bereits am Mittag (12.00 Uhr) werde der achtarmige Leuchter von Rabbinern auf dem Pariser Platz aufgestellt, teilte das Jüdische Bildungszentrum Chabad Lubawitsch mit. Das achttägige jüdische Lichterfest Chanukka (hebräisch: Einweihung) erinnert an die Neuweihe des Tempels in Jerusalem im Jahre 165 vor der christlichen Zeitrechnung. Der zehn Meter hohe Chanukka-Leuchter sei der größte in Europa. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) wird das erste Licht entzünden.