Deckensanierung in Kolpin kommt

Cornelia Link-Adam

Reichenwalde/Kolpin (MOZ) Gute Nachrichten konnte Kolpins Ortsvorsteher Roland Brendel den Abgeordneten der Gemeindevertretung Reichenwalde zur Sanierung der maroden Ortsdurchfahrt überbringen. "Die L 361 wird saniert", so Brendel.

Schon im März 2016 hatte der Ortsvorsteher mit Minister Jörg Vogelsänger über die Sanierung gesprochen. Etliche Ablehnungen mit der Begründung, es fehlten die finanziellen Mittel, folgten. Daraufhin habe sich Brendel mit Klaus Acker, beratender Bürger im Ortsbeirat und einst Mitarbeiter der Straßenmeisterei, sowie dem neuen Straßenmeister Roman Wagner (Fürstenwalde) vom Landesbetrieb Straßenwesen zusammengesetzt, auch Probebohrungen schon veranlasst.Mit dem Stempel der Behörde auf dem Sanierungs-Papier habe man auf schnelles Gehör im Ministerium gehofft.

"Ende September gab es dann tatsächlich Post, dass die Decke der Ortsdurchfahrt saniert wird, in der zweiten Jahreshälfte 2018", berichtete Roland Brendel. Dann spielte ihnen plötzlich auch noch das Aus der Kreisgebietsreform und die Aussicht auf dadurch freiwerdende Millionen von Euro für Straßenbau in die Hände. Wieder fragte Brendel bei den Behörden nach, machte sich außer für die Oberflächensanierung auch für neue Bordsteine und vernünftige Wasserabläufe stark. "Fürstenwalde ist ausgebucht, jetzt macht es der Landesbetrieb aus Rangsdorf, das Projekt wird sogar vorgezogen", berichtete der Kolpiner.

Demnach soll unter halbseitiger Sperrung ab Ende März/Anfang April die Straßendecke erneuert werden. Bauampeln regeln den Verkehr. Man gehe von vier bis fünf Wochen Bauzeit aus. "Nur einen Tag lang, wenn der Asphalt gezogen wird, muss die Straße komplett gesperrt werden." Über den Bau werden die Anwohner informiert, auch hoffe man, dass die Maßnahme als Instandsetzungsmaßnahme durchgehe. Der Vorteil: Das Land übernähme dann alle Kosten, wie Brendel ausführte. Für sein Engagement bekam er viel Lob von den Abgeordneten, aber auch von den Mitarbeitern des Amtes Scharmützelsee bekam.

Der Landkreis Oder-Spree beabsichtigt darüber hinaus seine Kreisstraße K 6744 in Reichenwalde (Kolpiner Straße) und Kolpin auszubauen. Darüber informierte Bauamtsleiterin Simone Tannhäuser die Reichenwalder Gemeindevertreter auch gleich noch in der Sitzung. "Der Kreis will endlich seine Straße auf Vordermann bringen", sagte sie und erläuterte das bislang geplante Prozedere. Demnach werden noch im Dezember die Planungen für das Vorhaben beginnen, dann im 2. Quartal 2018 die Fakten dem Ortsbeirat und Gemeinderat vorgestellt, um Abstimmung gebeten. Die Hinweise werden in die weiteren Planungen eingebaut, dann folgen Ausschreibung und Vergabe an Firmen. "2018 soll die Planung fertig sein, gestartet wird der Ausbau 2019 in Kolpin, dann folgt die Planung für Reichenwalde. Parallel dazu wird der Radweg Wendisch-Rietz nach Dahmsdorf 2019 gemacht und 2020 dann der Ausbau der Kreisstraße in Reichenwalde."

Nach bisherigem Stand, fügte die Bauamtsleiterin an, werden bei dem Straßenausbau die Gehwege allerdings nicht erneuert - aufgrund von fehlendem Fördergeld und schlechter Haushaltssituation der Gemeinde. Das wurde von einigen Einwohnern in der Sitzung kritisiert, da besonders der Fußweg vor Ortsausgang Kolpin in Richtung Reichenwalde in einem sehr maroden Zustand sei.