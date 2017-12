Müllroser Roboter-Fans räumen groß ab

Frank Groneberg

Frankfurt (MOZ) Mit insgesamt vier Platzierungen haben die beiden Müllroser Mannschaften beim Regionalwettbewerb der First Lego League besser abgeschnitten als die meisten anderen Teilnehmer. Eine von ihnen belegte sogar in der Gesamtwertung den 2. Platz.

Das Eurocamp am Helenesee war am vergangenen Freitag fest in den Händen junger Forscher und Tüftler. Zum vierten Mal fand dort der Regionalwettbewerb Ostbrandenburg der First Lego League statt. Zehn Mannschaften aus Brandenburg und Berlin kämpften mit ihren selbst gebauten und selbst programmierten Robotern um Siegpunkte. Die Region Eisenhüttenstadt wurde von zwei Mannschaften der Robotik-AG an der Grund- und Oberschule Müllrose vertreten - LEt's GO und Junior LEt's GO. Eisenhüttenstädter Roboter-Fans nahmen in diesem Jahr nicht teil.

Und die Kinder und Jugendlichen aus dem Schlaubetal kehrten nicht mit leeren Händen vom Helenesee zurück - ganz im Gegenteil: Viermal konnten sie sich im Gesamtwettkampf und in den Teilwettbewerben unter den besten Drei platzieren. Die Mannschaft LEt's GO freute sich besonders über die Verteidigung des Titels im Teilwettbewerb Robot Design. Diesen Titel hatten sie im vergangenen Jahr schon zum dritten Mal gewonnen.

Aber auch im Teilwettbewerb Robot Game - also in der praktischen Vorführung, bei der die Roboter verschiedene Aufgaben ausführen müssen - wollten die Müllroser Mannschaften möglichst gut abschneiden. Doch die erste Runde ging bei LEt's GO total daneben. Nur 15 Punkte (die besten hatten 110) bekam die Mannschaft. "Unser Roboter hat nicht ganz so funktioniert", sagte Florian Mielenz, "ein Bauteil war blockiert, deshalb hat alles andere auch nicht funktioniert." Das sei zwar "ärgerlich, aber wir stellen das ab und haben ja noch zwei Runden", zeigte sich der Neunjährige optimistisch. Und damit sollte er richtig liegen: In Runde 2 und 3 sammelte LEt's GO 85 beziehungsweise 95 Punkte und schaffte es damit am Ende sogar noch auf Platz 3 im Robot Game.

Die jüngere Müllroser Mannschaft, Junior LEt's GO, machte es umgekehrt. Sie erkämpfte sich in der ersten Runde 60 Punkte, steigerte sich dann auf 130 Punkte - das zweitbeste Rundenergebnis überhaupt! Die dritte Runde ging dann aber gründlich daneben, endete wie die erste von LEt's GO mit mageren 15 Punkten - was in der Summe aber noch für Platz 4 im Robot Game reichte.

Für Florian Mielenz, der zum ersten Mal beim Regionalwettbewerb dabei war, hatte jedoch nur eines Priorität: "Wir hoffen ganz stark auf das Robot Design - da wollen wir unseren Titel verteidigen!" Die Jury war sichtlich beeindruckt von dem Roboter, den die Jungs in der Robotik-AG, die ehrenamtlich von Angela Verhoeven geleitet wird, gebaut und programmiert hatten. Sie hatten es sogar geschafft, dank eines besonderen Getriebeaufsatzes aus zwei großen Motoren vier zu machen. Die genaue Bezeichnung ihrer Konstruktion und Details wollte Florian Mielenz aber nicht verraten: "Das ist geheim. Sonst bauen die anderen Mannschaften das im nächsten Jahr nach."

Am Ende räumten die Müllroser Roboter-Fans groß ab. Das Team LEt's GO wurde Zweiter in der Gesamtwertung, gewann das Robot Design und belegte Platz 3 im Robot Game. Und die Mannschaft Junior LEt's GO wurde Dritter im Robot Design. Unterstützt wurden die beiden Teams von EWE, den Wirtschaftsjunioren Ostbrandenburg und dem Rotary Club Frankfurt sowie von ihrer Schule, der Grund- und Oberschule in Müllrose.

Gesamtwertung: 1. Experience (Bad Saarow), 2. LEt's GO (Müllrose), 3. Einstein Constructors (Neuenhagen); Teilwettbewerb Robot Design: 1. LEt's GO, 2. Experience, 3. Junior LEt's GO (Müllrose); Team Work: 1. Einstein Constructors, 2. LEGOane (Rüdersdorf), 3. LEGO-sapiens (Frankfurt); Beste Forschungspräsentation: 1. Einstein Constructors, 2. legolino (Frankfurt), 3. LEGO-sapiens; Robot Game: 1. Experience, 2. RoboBoys (Berlin), 3. LEt's GO