Schnupperlehre vermittelt Berufsbild

Anett Zimmermann

Wriezen/Neutrebbin (MOZ) Bereits zum zweiten Mal ist der Wriezener Friseurmeister Daniel Schwefel mit dem Ausbildungspreis der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg ausgezeichnet worden. Wie vor zwei Jahren wurde er für die "dauerhafte, bemerkenswerte und hervorhebenswerte Ausbildungsleistung" geehrt. Vorgeschlagen hatten ihn verschiedene Kreishandwerkskammern, hieß es bei der Preisverleihung.

Mit dem Konzept der Schnupperlehre, spricht das Unternehmen Schwefel Friseure gezielt Schüler an, die im Schnitt 14 Jahre alt sind. Diese können einmal in der Woche in den Salons in Wriezen und Neutrebbin die Aufgaben übernehmen, die auch Lehrlinge machen. Also Getränke servieren, Haare waschen, den Boden fegen und Gäste begrüßen. Durchhaltevermögen und Zuverlässigkeit sind bei diesen Sonnabend-Einsätzen gefragt. Diese Art eines verlängerten Praktikums wird mit dem Mindestlohn vergütet. Rekrutiert werden die Teilnehmer vor allem über die sozialen Medien.

Die Idee für die Schnupperlehre wurde aus der Not heraus geboren, denn für viele junge Leute sei die Probezeit zu Beginn der Lehre zu kurz, um sich wirklich ein Bild vom Beruf und den anspruchsvollen Aufgaben zu machen, berichtet Daniel Schwefel. Umso wichtiger, dem entgegen zu wirken, denn: "Lehrlinge sind das Fundament unseres Unternehmenserfolges. Und das seit 220 Jahren."

Der Preis wurde im Rahmen des "Tags der Berufsorientierung" der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg Anfang Dezember verliehen. Kammerpräsident Wolf-Harald Krüger und Hauptgeschäftsführer Uwe Hoppe überreichten die Urkunden und Präsente an Schwefel, der stellvertretend für das Team seine Ausbilderin Melanie Blocksdorf mit zu der Preisverleihung genommen hatte. "Wir, und damit meine ich das komplette Team, sind stolz darauf, dass unser Weg, den wir mit unseren Azubis gehen, der richtige ist", sagt Daniel Schwefel. "Jede Auszeichnung ist etwas Besonderes und wir Friseure sollten alle daran arbeiten, dass die Branche mehr von diesen positiven Mitteilungen erhält." Der Preis sei Wertschätzung und Anerkennung Jahrzehnte langer Arbeit, so der 41-Jährige.

Mit seinem Unternehmen kann er auf eine lange Tradition zurückblicken. Seit 1797 lebt die Familie das Friseurhandwerk. Aus ihr gingen 14 Friseure und sieben Friseurmeister hervor.