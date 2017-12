Liederzettel reichten nicht aus

Elke Kögler

Neuzelle (MOZ) Besinnlich ist es am Sonntagabend auf dem Neuzeller Weihnachtsmarkt geworden. Im vom Kreuzgang des Klosters abzweigenden Veranstaltungssaal haben die dort lebenden Mönche Texte aus der mehr als 900jährigen Geschichte der Zisterzienser vorgetragen. Zudem haben die Kloster-Bewohner zusammen mit den Zuhörern Weihnachtslieder gesungen. Pater Simeon begleitete alle Singenden am Flügel.

"Wir sind überrascht, dass das Interesse so groß war", erklärte Frater Aloysius nach der Lesung mit Musik. So habe er lediglich 100 Liederzettel für die Zuhörer kopiert, erklärte Aloysius weiter. Da jedoch 174 Menschen kamen, mussten jeweils zwei Lesungsgäste gemeinsam auf einen Liederzettel schauen. Auf den Zetteln waren die Noten und der Text von "Wir sagen euch an", "Macht hoch die Tür", "Maria durch ein Dornwald ging" und "Tochter Zion" abgedruckt.

Anliegen der Lesung war es, passend zum ersten, zweiten, dritten und vierten Advent zuerst je einen Choral-Gesang und anschließend eine Geschichte vorzutragen. Im Anschluss an einen Choral-Gesang sowie einen Text wurde jeweils gemeinschaftlich gesungen. "Die Atmosphäre während der gesamten Veranstaltung war sehr, sehr schön", sagten unisono Frater Aloysius sowie Pater Kilian.

Die einleitenden Worte für jeden der vier vorgetragenen Texte wurden von Pater Kilian gesprochen. Anlässlich des zweiten Advents las Frater Aloysius nach dem Erklingen des Choral-Gesangs "Populus Sion" einen Abschnitt aus einer Predigt zum Advent von Bernhard von Clairvaux vor, dass dieser einst im 12. Jahrhundert vortrug. Konkret geht es in dieser um die Bedeutung des Advents. "Überlegt, was dieser Advent bedeutet. Fragt euch, wer da kommt, woher und wohin, wozu und wie er kommt" predigte Bernhard von Clairvaux zunächst. Sein Fazit lautete jedoch, dass eine solche Wissbegierde sicher lobenswert und heilbringend sei. Allerdings würde die gesamte Kirche "den gegenwärtigen Advent ja nicht mit solcher Hingabe feiern, wäre in ihm nicht so ein großes Geheimnisverborgen", erläuterte Bernhard von Clairvaux weiter.

Passend zum dritten Advent hat Pater Kilian seinen von ihm verfassten Text Jugendvigil am 2. Dezember 2011 sowie zum ersten Advent Pater Philemon eine Kerzengeschichte vorgelesen. Frater Aloysius trug das "Evangelium der Verkündung an Maria" vor und zum Abschluss haben Mönche und Zuhörer "Leise rieselt der Schnee" gesungen.