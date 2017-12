Blick in die Kinderstube

Elke Lang

Lieberose (MOZ) "Es ist nichts schlimmer, als wenn Kinder Spielzeug nicht in die Hand nehmen dürfen", weiß Dieter Klaue vom Förderverein Lieberose. "Sie müssen erleben können, was hier steht." Damit meint er die am Wochenende in der Darre eröffnete Ausstellung "Kinderträume - Spielzeug aus dem letzten Jahrhundert". Sie wurde mit Exponaten der Bürger aus Lieberose und den umliegenden Gemeinden zusammengestellt. Etliche Familien haben Exponate dazu beigetragen. Insgesamt waren es fünfzehn Familien, die dem Aufruf des Fördervereins gefolgt sind, alles Mögliche heranzuschaffen, "womit die Lieberoser früher spielten", so Dieter Klaue.

Ganz viel hat Rosalinde Weigelt aus Lieberose zur Verfügung gestellt. "Die Sachen sind aus meiner eigenen Kindheit auf unserem großen Boden erhalten geblieben", lächelt sie. "Meine eigenen Kinder haben auch damit gespielt, und jetzt sind es die Enkel." Ein Puppenhaus und eine Puppenstube stehen von ihr in der Ausstellung, dazu ein Kaufmannsladen, ein Schaukelpferd, zwei Schlitten, davon einer in Lieberose gefertigt, und jede Menge Gesellschaftsspiele, Puppen und Teddys. "Als ich von dem Aufruf des Fördervereins gehört habe, war es für mich selbstverständlich, dass ich mich beteilige", erklärte Rosalinde Weigelt. "Es ist schön, wenn sich auch andere Menschen an diesen Dingen erfreuen können."

Und das taten sie. Heidemarie Klaue vom Förderverein, die zu den sechs Mitgliedern gehört, die beim Aufbau mitgeholfen haben und nun wechselweise Aufsicht führen, hat beobachtet: "Die Kinder wollen gleich spielen, wenn sie das sehen, und tun es auch." Nur einige sehr kleinteilige Gegenstände und auch Liederbücher befinden sich in den neun Vitrinen unter Glas. Dass etwas durch die Besucher zu Schaden oder wegkommen kann, befürchtet der Förderverein Lieberose nicht. "Wir gehen davon aus, dass alle Besucher die Mühe und den Wert der Ausstellung schätzen können", gibt Dieter Klaue die Überzeugung der Mitglieder wieder. "Und es ist rührend anzusehen, wie die Großeltern aufpassen, dass nichts passiert", teilt Heidemarie Klaue ihre Beobachtung mit.

Der Wert vieler Gegenstände ist nicht mit Geld zu beziffern, zum Beispiel ein handgefertigtes Damespiel aus Holz, dem man sein Alter deutlich ansieht. Alexander Große hat selbst damit gespielt und es aus Familienbesitz für die Ausstellung zur Verfügung gestellt.

Es ist bereits die fünfte Schau des Fördervereins in diesem Jahr. Auch in den vergangenen Jahren gab es spezielle Weihnachtsausstellungen, etwa zu Krippenfiguren und zu Holzschnitzerei. "Im nächsten Jahr könnten es zu dieser Zeit alte Bücher sein und eine Vorlese-Ecke für die Eltern und Großeltern", gibt Heidemarie Klaue einen Ausblick. Da bei dieser Ausstellung dem Verein keine Kosten entstanden sind, ist auch die Besichtigung kostenlos.

Die Spielzeugausstellung läuft bis Ende Januar und ist außer an den Feiertagen jeden Sonntag von 14 bis 16 Uhr geöffnet sowie nach Anmeldung bei Dieter Klaue, Tel. 0173 2487770.