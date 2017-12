Eltern zahlen mehr für Kita-Essen

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Eltern müssen ab 1. Januar für das Essen ihrer Kinder in Erkneraner Kitas und der Löcknitz-Grundschule mehr bezahlen. Am höchsten fällt der Anstieg in Hort und Schule aus: 41 Cent pro Mahlzeit. Ermäßigungen gibt es weiterhin für Familien mit niedrigen Einkünften.

So regelt es die neue Essengeldsatzung, die die Stadtverordneten vorige Woche mehrheitlich beschlossen haben. Dabei gab es, wie auch zuvor in mehreren Ausschusssitzungen, langwierige, teils polemisch geführte Debatten ums Ganze, aber auch um Details, die der Fraktion der Linken aufstießen. Ihre acht Vertreter stimmten am Ende geschlossen gegen die Satzung, die von SPD und CDU dafür - mit Ausnahme von Dr. Rainer Wenkel (SPD), der sich enthielt.

Ein wichtiger Ausgangspunkt der Neuregelung war ein Oberwaltungsgerichts-Urteil vom September 2016. Es richtete sich gegen die Essengeldsatzung der Stadt Prenzlau und sorgte, so wie jetzt das Urteil zu den Kita-Beiträgen, in ganz Brandenburg für viele Diskussionen. Aus dem Urteil wurde als Richtschnur abgeleitet, dass das Essengeld, das Eltern - oder andere Sorgeberechtigte - zahlen müssen, sich an den "durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen" orientieren sollte. Also daran, was die Eltern dadurch sparen, dass sie nicht selbst kochen. Der Kläger ging in Prenzlau von 1,70 Euro pro Essen aus; das sah das Gericht als nicht zu gering bemessen an.

In Erkner hat die Stadtverwaltung die Schlussfolgerung gezogen, dass die Preise neu kalkuliert werden sollten und hat das gemeinsam mit den Trägern getan, und zwar für jede einzelne Einrichtung und noch einmal gestaffelt nach Krippe, Kindergarten und Hort. In Erkner befinden sich alle Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, aber in den Betreiberverträgen wurde geregelt, dass die Essengelder auf der Grundlage der städtischen Satzung festgelegt werden. Allerdings, das zum Beispiel missfällt der Linken, sind im Einvernehmen mit der Stadt Abweichungen möglich. Bei den Kalkulationen kamen für die Einrichtungen unterschiedliche Summen bei den durchschnittlich eingesparten Eigenaufwendungen heraus. Das liegt zum Beispiel daran, dass in der Kita am Kirchturm selbst gekocht wird, aber auch an den unterschiedlichen Größen der Einrichtungen - je mehr Kinder und Essenportionen, desto günstiger wird die einzelne.

Wer nachweist, dass er mehr als zwei unterhaltsberechtigte Kinder hat, zahlt kein Essengeld, für kein Kind. Wer Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II bezieht, zahlt einen Euro weniger pro Essen, wenn er Geld aus dem Teilhabepaket der Bundesregierung bekommt. Hartz-IV-Beziehern, die nachweislich diese Hilfe nicht erhalten, wird das Essengeld gänzlich erlassen.

Die Debatte in der Stadtverordnetenversammlung galt anderen Fragen, zum Beispiel der, ob die Energie für das Beheizen des Essenraums Bestandteil der Kalkulation sein dürfe. Bildungsressort-Leiterin Claudia Warmuth hielt der Linken vor, sie suggeriere, dass Kosten doppelt angesetzt würden; das sei nicht der Fall.

Die Linke wollte die alte Satzung aus dem Jahr 2001 am liebsten beibehalten. Streit gab es am Ende auch noch darüber, ob ein Qualitätsstandard für das Essen in der Satzung festgeschrieben werden solle. Mit dem Argument, die Satzung über die Kostenbeteiligung sei dafür der falsche Ort, wurde dieser Antrag abgelehnt.

