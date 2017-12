Poetry Slam & Propaganda

Alfred Heinrichs legt am 16. Dezember auf. © Foto: MZV

Thomas Baake

Brandenburg (MOZ) Die Besucher des Haus der Offiziere (HdO) können am Freitag, 15. Dezember, und Samstag, 16. Dezember, wieder verschiedenste Kulturveranstaltungen erleben. Am Freitag beginnt um 21 Uhr der Poetry Slam. Hier präsentieren Interessierte ihre Dichterkunst. Wer sich auf die Bühne traut und sich noch nicht angemeldet hat, kann dies per E-Mail tun markus@jukufa.de. Der Eintritt ist frei und ab 20 Uhr öffnen sich die Türen zur Dichterschlacht.

Propaganda Musik wird am Samstag ab 23 Uhr im HdO geboten. Hintergrund der Veranstaltung ist die Liebe zu Techno von DJ Madston und DJ RO, um die Veranstaltungsreihe ins Leben zu rufen. An diesem Abend ist ein ganz besonderer Künstler zu Gast. Alfred Heinrichs vom Label Supdub aus Berlin. Mit seinem neuen Projekt "I AM MELODIC TECHNO" bereist er nicht nur die Bundesrepublik, sondern die ganze Welt. Unterstützt wird er auf dem Tech House Floor von den Brandenburger DJ'S NFK, Klangkontrolle, Thomasmalanders, Strainhouse Wizards und Madston. Auf dem Technofloor im Keller wird dieses Mal ausschließlich mit VINYL gespielt. Dazu begrüßt das Hdo-Team u.a. das Magdeburger Urgestein der Technoszene Zeroline.