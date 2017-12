Dwayne Johnson und Freundin erwarten zweites Kind

dpa-infocom

Los Angeles (dpa) Schauspieler Dwayne Johnson (45, «Fast & Furious») und seine Freundin Lauren Hashian erwarten Nachwuchs - dem Anschein nach zur besonderen Freude der gemeinsamen zweijährigen Tochter Jasmine.

«Kann es kaum erwarten große Schwester zu werden und endlich der Boss zu sein», heißt es auf einem Schild, das auf einem Instagram-Foto von «The Rock» zu sehen ist, davor sitzt die kleine Jasmine. Das Bild postete er am Montag (Ortszeit).

«Es wird ein Mädchen», bestätigt Johnson in seinem Text zum Bild. Demnach soll das Kind im Frühling auf die Welt kommen. Hashian und er seien grenzenlos glücklich. «Und wieder einmal wird Big Daddy komplett von wunderbarem Östrogen umgeben sein», schreibt der Ex-Wrestler dazu. «Lauter Mädchen. Und ein Kerl. Und ein Hundejunge. Ich möchte es nicht anders haben.»

Johnson erwartet damit sein drittes Kind. Der 45-Jährige hat bereits eine Tochter im Teenageralter mit seiner Ex-Frau Dany Garcia. Der Schauspieler soll am Mittwoch mit einem Stern auf dem berühmten «Walk of Fame» in Hollywood geehrt werden.