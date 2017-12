Heimatgefühle aus der Vogelperspektive

Dietmar Stehr

Neuruppin (RA) Sie sind Wahrzeichen und Sinnbild eines Heimatgefühls: die beiden Türme der Neuruppiner Klosterkirche. Wieder und wieder finden sie sich in einem neuen Bildband, der am morgigen Mittwoch der Öffentlichkeit präsentiert wird.

"Fontanestadt Neuruppin von oben" heißt das großformatige, in der Edition Rieger erscheinende Buch, das - wie der Name erahnen lässt - mit zahlreichen ungewohnten Ansichten aufwartet. Denn der Wustrauer Marko Petruschke und der Neuruppiner Christian Juhre hoben mit ihrer Foto-Drohne im Wortsinne ab, um der so oft abgelichteten Perle des Ruppiner Landes neue Seiten abzugewinnen.

Dabei fingen sie nicht allein die Fontanestadt und die Klosterkirche ein. Vielmehr gelang ihnen ein fotografischer Streifzug rund um den Ruppiner See. Wie ein expressionistisches Gemälde wirkt etwa die Luftansicht vom Ufer des Bützsees bei Altfriesack. Und selbst die von oben aufgenommene Rinderherde im Luch besticht durch eine ganz eigene Ästhetik.

Ein Hingucker ist aber auch der Tetzensee im Sonnenaufgang, wenn noch morgendlicher Nebel über dessen Wasser und die angrenzenden Wälder zieht. Ganz neue Reize entfaltet überdies das im Herbst von oben abgelichtete Neuruppiner Neubaugebiet. Und Wustrau aus der Vogelperspektive macht schlicht Lust auf mehr - ebenso wie mehrere Panoramaaufnahmen aus der Region.

Ergänzt wird die sehenswerte Bildauswahl von zwei Begleittexten zur Einführung. So schildert etwa die freie Journalistin Dagmar Simons in einem sehr persönlichen Beitrag, wie sie Anfang der 1990er-Jahre aus Köln nach Neuruppin kam und die Fontanestadt ihre neue Heimat wurde. Dabei beleuchtet sie das lebendige kulturelle Leben ebenso wie den Wandel des Stadtbilds.

Daran hat auch Neuruppins Baudezernent und Vize-Bürgermeister Arne Krohn einen gehörigen Anteil. Er ist der zweite Gastautor im Bildband. Dezidiert geht er in seinem Beitrag auf Neuruppin ein, das sich Ende der 1980er-Jahre noch als verschlissene Stadt mit grauen Fassaden und schlechter Luft präsentierte, heute aber ein außerordentlich beliebter Wohnort ist. Krohn zeichnet die Schwerpunkte der noch immer laufenden Altstadt-Sanierung nach und wie es gelang, Neuruppin heute den Ruf einer attraktiven Stadt zu verleihen.

"Fontanestadt Neuruppin von oben" wird am Mittwoch, 13.Dezember, ab 17 Uhr in der Siechenhauskapelle vorgestellt. Dort ist das 144 Seiten umfassende, fest gebundene Buch zum Präsentationspreis von 39,90Euro erhältlich - und somit um zehn Euro günstiger als anschließend im Buchhandel.